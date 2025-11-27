蘿蔔減肥｜專家實試蘿蔔蔬果汁4個月減6公斤！飲用4招+3強效配搭

蘿蔔減肥｜蘿蔔屬保健食材的形象一向鮮明，最近更進一步搖身成為減肥神物！日本女人堆正熱捧「蘿蔔蔬果汁」減肥，更有實證不運動也能以此4個月減掉6公斤。原來蘿蔔磨碎後會產生一種化合物，成為了減磅功臣。



蘿蔔的減肥功效，源於異硫氰酸酯這化合物。（Rens D@Unsplash）

蘿蔔減肥｜排毒抗菌 吃白蘿蔔茸醫生遠離我

在我們的飲食文化中，蘿蔔多作熟食，而事實上，蘿蔔可以生吃，入口爽脆辛辣，別有風味。日本人更認為「吃白蘿蔔茸，醫生遠離我」。生的白蘿蔔以其強大的排毒和抗菌功效而聞名，而這些健康益處，則歸功於磨碎後產生的異硫氰酸酯。致力推廣「蘿蔔蔬果汁」減肥的資深瘦身顧問青木久美子指：「令磨碎的白蘿蔔帶辛辣味的異硫氰酸酯具有促進新陳代謝的作用，這對減肥很有幫助。」除異硫氰酸酯能促進脂肪燃燒並提高新陳代謝，白蘿蔔的鉀含量亦相當豐富，能幫助排出體內多餘的鈉，有助消腫，對瘦身同樣有正面作用。

做成醃菜，是其中一種最常見的生蘿蔔吃法。（eunyoung LEE@ Pixabay）

蘿蔔減肥｜蘿蔔蔬果汁 4個月瘦6公斤身體年輕15歲！

加入水果和白蘿蔔一起攪拌，製成「蘿蔔蔬果汁」，令生的白蘿蔔成為更美味也更具健康效能的瘦身食譜。青木更身體力行，十年前已實踐「蘿蔔蔬果汁」減肥法，創下不運動能4個月減重6公斤的佳績，體重由51公斤減至45公斤，至今沒有反彈。更重要是現在的身體年齡比實際年齡少了15歲！還有令她意外的是，「我的體質發生了改變，自從開始喝蘿蔔蔬果汁後，花粉過敏症狀就消失了。」網絡上亦有試用者分享，除了成功減磅，也發現便秘症狀有所緩解，皮膚狀況也有改善。

加入水果製成「蘿蔔蔬果汁」可提升蘿蔔汁的味道和營養價值。（wbwishbest @Pixabay）

蘿蔔減肥｜蘿蔔蔬果汁 減肥外其他3大功效

1 改善腸胃健康：蘿蔔的消化酵素可以改善消化不良和胃部不適，膳食纖維有助腸道蠕動，改善便秘，有助預防大腸癌。

2 增強免疫力：豐富的維他命C能減少自由基，幫助增強免疫力。

3 美化肌膚：維他命C的抗氧化特性可抑制黑色素生成，促進膠原蛋白生成。

把蘿蔔皮去掉，會削弱營養價值。（Glib Albovsky@Unsplash）

蘿蔔減肥｜水果蘿蔔比例1:1 連皮食效果更好

青木建議製作「蘿蔔蔬果汁」時，水果和蘿蔔的比例為1:1，最好是連皮一起攪拌，因為「蔬果表皮及附近含大量有益的植物化學物，連皮食用會更具營養價值。」她建議，除了可加入水果，更可搭配抹茶、豆漿等，每天創作屬於自己的味道。

「蘿蔔蔬果汁」的最佳拍檔：

１去皮水果：柑橘類水果、奇異果、香蕉、菠蘿

２無需去皮水果：蘋果、士多啤梨、葡萄

３其他食材：芝麻粉、抹茶粉、可可粉、豆漿、牛奶、乳酪

青木推介：白蘿蔔x香蕉x豆漿，口感濃稠順滑，十分美味。（Elena Leya@Unsplash）

「蘿蔔蔬果汁」加強功效小貼士：

１搭配富含維他命C的水果，如蘋果、香蕉和草莓，會更容易入口，效果也更好。

２早餐前空腹飲用最佳，這樣有助於增強飽足感。

３做好後立即飲用，因異硫氰酸酯會隨著時間推移而揮發，使功效降低。

４不要同時食用過多根莖類蔬果，這可能會導致腹脹。

參考資料：Kumiko’s DIY Total Healthy Diet／週刊女性PRIME