蘿蔔糕食譜｜做法簡易免睇火+黃金比例材料！蘿蔔去澀需加1材料
撰文：鄒家鳳
出版：更新：
蘿蔔糕（Radish cake）食譜做法簡單，雖然一年365日都吃到，卻只有農曆新年，才會甘願又抬又洗又磨又切，親自炮製這款滿載祝福的賀年糕點。幸好有個懶人簡易零失敗做法，用電飯煲煮蘿蔔糕，直接在飯煲中炒材料，放入蘿蔔絲、黃金比例粉漿等，一按掣免睇火什麼也不用理，等食！
蘿蔔糕食譜｜做法簡易零失敗
蘿蔔與粉黃金比例 粘米粉+粟粉滑溜軟綿
電飯煲煮蘿蔔糕，一煲過，不用洗鑊，不用睇火，其實跟電飯煲蒸雞做法同樣簡便。蘿蔔和粉的比例，有人喜歡3比1，有人喜歡4比1，視乎你喜歡口感軟綿，還是堅挺一點。想加添滑溜，可加點粟粉。
蘿蔔去澀加1種材料
臘腸、冬菇、蝦米除了是煲仔飯之友，還是蘿蔔糕的三寶，有了它們，根本毋須多放調味料已很味美，雞粉更是劃蛇添足，但加少少糖可消除蘿蔔的點點澀味。
用電飯煲煮蘿蔔糕，唯一缺點是每次只能整一底，很快被搶食一空！
蘿蔔糕食譜做法
|食譜
|電飯煲蘿蔔糕（煲）
|材料
|
白蘿蔔1條（約550-600克）、粘米粉180克、粟粉30克、臘腸1條（或2小條）、蝦米30克、冬菇（細）6隻、糖1/2茶匙、鹽1/2茶匙、胡椒粉1/3茶匙、水280毫升（包括蘿蔔水及浸菇水）、葱花少許
|做法
|1. 蘿蔔削皮後，刨粗絲，擠出的蘿蔔水留用。
|2. 冬菇以清水浸軟約4小時或以上，榨乾水分切粒，冬菇水留用。
|3. 蝦米以清水浸約半小時，切粒。煲滾水，放入臘腸汆燙，切粒。
|4. 電飯煲按煮飯功能，熱鍋後加少許油，放入冬菇、臘腸、蝦米略炒至滲出香氣。（可盛起小許最後裝飾用）
|5. 放入蘿蔔絲炒拌。
|6. 粘米粉、粟粉加入冬菇水、蘿蔔水，酌量再加入清水，拌勻成漿，倒入飯煲炒拌。
|7. 加入鹽、糖、胡椒粉拌勻，關蓋煮至跳掣，約按一至兩次。
|8. 放涼後，取出，加入葱花裝飾即成。
如何把蘿蔔糕從電飯煲中取出做法？
蘿蔔糕煮好後 如何從電飯煲取出？
蘿蔔糕放涼後，以膠刮或木匙沿邊緣挑起。飯鍋微微傾側，再以刮或大木匙托着，慢慢跣出來，完成。（請按下圖）
蘿蔔糕卡路里健康小貼士：
蘿蔔糕內含炒過的醃製臘腸，因此毋須加太多鹽、糖或雞粉調味，以免吸取過多的鈉，影響健康。兩三件蘿蔔糕熱量，約相等於半碗飯，瘦身人士小心吃過量增磅！
攝錄：張芷澄、馮嘉雯
剪接：張芷澄
