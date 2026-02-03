挑選白蘿蔔3方法｜專家教加1物鮮甜去苦澀　1做法可存放3年以上

白蘿蔔盛產於冬季，富含得以分解澱粉、蛋白質、脂質的酵素，有助於幫助消化，並幫助身體吸收營養，台灣農業部近日就分享了挑選白蘿蔔的小祕訣。



另外，也有專家教學如何正確保存白蘿蔔，以及去除白蘿蔔苦味的方法，輕鬆做出清甜美味的料理。

白蘿蔔怎麼挑選？

1. 表皮白且葉柄青綠

代表新鮮、水嫩。

2. 表皮光滑且無裂痕

平滑無裂縫，代表品質佳。

3. 沉重且清脆

用手輕彈時聽到清脆聲，表示蘿蔔水分充足。

台灣農業部也提醒，若發現表皮有些小裂縫，也不用過於擔心，會產生裂縫通常是因為土壤水分波動所致，只要去掉裂縫處的皮，依然可以安心食用。

白蘿蔔如何保存？

先前台灣農糧署在Facebook發文分享過保存白蘿蔔的方法，若還沒吃，可去葉帶土，報紙包裹冷藏；若是吃一半的，則可用保鮮膜封住切口冷藏。

另外，也可以將白蘿蔔製成「蘿蔔乾」，少年蘿蔔乾經反覆醃漬日曬，可保存約1年，適合煎蛋或搭配豆鼓爆炒；陳年蘿蔔乾則是裝罐後放置陰涼處，可保存3年以上，適合煮湯或泡茶。

要提醒的是，若老蘿蔔乾散發出臭味或刺鼻氣味，外觀呈現紅色、暗褐色，甚至出現白色的菌絲，就不能再食用了。

白蘿蔔怎麼煮才不會苦？

此外，有些人在煮白蘿蔔時，會遇到無法去除苦味的問題，台灣農委會解釋，白蘿蔔會出現苦味，主要是因為生長期間遭遇不良環境所致。而蘿蔔內部結構分為外圈和內圈，苦味多集中在外圈，所以建議削皮時加深一些，徹底去除外圈部分，就能有效減少苦味。

還有內行人在台灣農業知識入口網分享，「在煮白蘿蔔時加入少量的米一起煮，米中有澱粉質可以中和白蘿蔔的苦味和辛辣或是洗米水留下來，在汆燙白蘿蔔時，加一點洗米水進去，也能去除蘿蔔的澀味苦味」。

+ 5

