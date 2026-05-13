椰菜蘿蔔致甲狀腺腫大？專家提醒缺碘不宜+十字花科進食3招要煮熟

人們常食用的高麗菜（椰菜）、花椰菜（椰菜花）、白蘿蔔等十字花科蔬菜，雖富含營養與抗氧化物，但台灣營養師曾建銘警告，其中含有「甲狀腺腫促發劑」，會干擾甲狀腺吸收碘，若身體缺碘又大量攝取這類蔬菜，恐造成甲狀腺腫大。



曾建銘引述台灣衛福部最新公布的第九版「國人膳食營養素參考攝取量」草案指出，當大家平時大量攝取十字花科蔬菜，身體又剛好缺碘時，甲狀腺為了努力製造荷爾蒙就會過度代償，進而導致甲狀腺腫大，這項資訊已被特別新增列出。

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根據2017年至2020年台灣國民營養健康調查的尿碘數據顯示，許多國人的碘營養狀態其實都在及格邊緣，缺碘比例並不低。曾建銘特別提醒，孕婦更要高度注意碘的攝取，新版「國人膳食營養素參考攝取量」更納入台北榮總及北台灣孕婦的尿碘追蹤研究數據，強調孕期對碘的需求量更大，這不僅關係到母體健康，更攸關寶寶的發育。

針對如何補充碘並正確食用十字花科蔬菜，曾建銘提供三項建議。首先，購買食鹽時務必選擇「含碘鹽」，他提醒許多進口的高級玫瑰鹽、岩鹽其實都沒有加碘，長期只吃這種鹽很容易導致缺碘，新版指南也有提到氟碘鹽。

其次，海帶、紫菜是天然的碘寶庫，平常煮個海帶芽豆腐湯或是吃一點紫菜包飯，就能輕鬆達標每日碘攝取量。

第三，十字花科蔬菜應「煮熟」食用，因為加熱可以破壞掉一部分的甲狀腺腫促發劑，因此高麗菜和花椰菜盡量煮熟後再享用，生菜沙拉可以換成別的葉菜類以降低風險。

曾建銘強調，健康飲食講究的是「均衡」與「搭配」，想要有滿滿活力，除了多吃菜，家裡的調味料也要跟著升級，才能全面守護甲狀腺健康。

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