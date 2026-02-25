骨質疏鬆只懂補鈣？少攝1營養等於白吃！醫教預防4秘訣 忌喝2飲品

骨質疏鬆是現代人的流行病，其盛行率與死亡率相當高，台灣敏盛醫院副院長江坤俊在《健康2.0》 YouTube頻道中表示，若要預防骨質疏鬆，就要趁年輕時存好骨本，

降低老年罹患骨鬆症的機率。



他也指出增強骨本的4大方式，除了日常的鈣質補充、以及避免喝過量的咖啡或濃茶以外，還能透過日曬或加強維生素D（維他命D）的攝取、做負重運動，讓骨質強健到7、80歲。

骨鬆不是補鈣、日行萬步就能預防！醫師曝多做2件事存骨本

江坤俊解釋，人體的骨質細胞共有2種，分別為「成骨細胞」及「破骨細胞」。成骨細胞主要能增加骨密度，而破骨細胞則會代謝骨質，在人體處於年輕狀態時，成骨細胞的活性會大於破骨細胞，因此會讓骨密度隨著時間上升，不過，到40歲後，破骨細胞活性會大於成骨細胞，是人體自然老化的現象，因此骨密度也會逐年下降。

江坤俊分享，為避免骨質疏鬆，大家可遵循4大祕訣。首先，在日常飲食方面，必須注意鈣質的攝取，可吃奶製品、深綠色蔬菜、魚類等食物，補足豐富的鈣質；此外，應避免喝過量的咖啡或濃茶，否則會影響鈣質的吸收，適量喝則不會有影響。

另外，維生素D的補充也是重點之一，可以靠日曬加強維生素D的攝取。江坤俊解釋，由於鈣從腸胃道的吸收，以及血液裏面的鈣要到骨頭內形成骨質，皆需要靠維生素D，若補鈣沒有同時補充維生素D，就會導致大部分的鈣質從糞便中流失。

最後，承重運動也能幫助人體存好骨本，江坤俊表示，光靠日行萬步無法預防骨質疏鬆，因為走路只能訓練心肺功能，對骨密度沒有幫助，其實只要在家就能進行簡單的承重運動，例如背著背包踮腳尖或是用雙手推牆壁，不會太費力就能達到效果。江坤俊也提醒大家，做運動時仍要量力而為，應判斷自己的狀況適度調整承重運動的程度。

