芝士營養｜醫揭亂吃芝士補鈣變骨質疏鬆！3類人要小心 芝士要點揀

芝士是優秀的補鈣來源，也是骨質流失患者和健身族的最愛。



但芝士補鈣效果與服用藥物劑量、芝士種類、患者體質及疾病風險息息相關，並非人人適合大量攝取，特別是3種特定族群，適合透過不同的芝士，才能更有效補充鈣質，所以選擇正確的芝士種類十分重要。

相關文章：芝士營養｜車打水牛9款芝士營養 巴馬臣最高鈣哪款最低卡又飽肚?👇👇👇

+ 36

芝士≠萬能補鈣好物 攝取過量恐導致骨鬆

台灣王竣平醫師指出，並非所有芝士都適合作為補鈣食品。市面常見的加工片裝芝士，通常含有高鈉、高磷成分，不僅無法有效補鈣，反而會抑制鈣質吸收並增加腎臟負擔，且口味愈鹹、質地愈濃稠的芝士，鈉含量往往更高，高血壓患者、腎功能不佳者以及兒童都應謹慎食用。

有時健身愛好者為了補鈣，會在餐點中過度添加芝士，但攝取到過量磷酸鹽，會干擾體內鈣磷平衡，導致骨骼中的鈣質被溶出以平衡血中磷鈣比例，反而可能成為骨質疏鬆的幫兇，與補鈣的初衷背道而馳。

「乳糖不耐症患者」可吃天然硬芝士避腸胃不適

王竣平表示，乳糖不耐症患者因無法正常消化牛奶中的乳糖，飲用牛奶後常會出現腹瀉、腹脹等不適症狀。這時就可選擇「天然硬芝士」作為替代品，由於製作過程中乳糖含量大幅降低，不僅能避免腸胃不適，同時仍能有效攝取鈣質和蛋白質，達到補鈣目的。

「術後及化療病友」可透過芝士補充營養

王竣平提到，手術後或化療中的病友常面臨體重和肌肉快速流失的問題，可適量食用高鈣高蛋白的天然芝士，幫助補充身體所需的重要營養素。但病友在選擇芝士時，應特別注意控制油脂與鈉的攝取量，避免增加身體負擔。

「素食者」可藉由芝士獲取鈣質

王竣平解釋，日常飲食偏向素食或蛋奶素的人士，植物來源的鈣質吸收率普遍較低，難以滿足身體所需。對蛋奶素者而言，芝士是個穩定補充鈣質的優質選擇，能有效彌補純植物性飲食可能造成的鈣質缺口。

相關文章：補鈣迷思｜豬骨湯補鈣好？奶咖啡齊飲阻吸收？營養師解補鈣3迷思

+ 10

選擇適合的芝士 才能有效補鈣

王竣平建議，想透過芝士補充鈣質的民眾應仔細查看成分標示，優先選擇天然芝士並控制攝取量。對於有骨質疏鬆風險或慢性病史的族群，更應配合定期檢查與專業營養建議，確保補鈣效果同時兼顧整體健康。

延伸閲讀：

上班族注意：午餐少了這一味，難怪你下午沒力又想睡

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

