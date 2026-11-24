紅棗功效｜小米功效｜現年76歲的盧冠廷（LoLo）自爆因受慢性病困擾，曾有輕生的念頭。為了調理身體，他在飲食上極為講究，除了只吃有機食物，近日更在Instagram拍片力推養生早餐「小米紅棗粥」，視頻一出有逾22萬次瀏覽，惹網民熱議。他表示米可以養胃，紅棗則有助補氣血。不過有4類人不宜。



盧冠廷因受病困擾長期失眠 曾有輕生念頭

盧冠廷原名盧國富，藝名「冠廷」是由妻子唐書琛所取，是香港著名的作曲家兼歌手，創作出《陪著你走》、《一生所愛》及《但願人長久》等多首經典金曲，也曾為《賭神》、《七小福》、《歲月神偷》等超過140部電影打造配樂，更在2026年榮獲樂壇最高殊榮「金針獎」。

除了音樂成就，不少網民都大讚他十年如一日的外貌，原來這與他平時的飲食習慣有關。近年他常在社交平台分享養生心得，更曾在小紅書拍片自爆因患有「化學敏感症」，多年來受盡折磨，頭、手、腳以及心臟經常出現麻痺情況，還因此長期失眠，一度令他產生輕生念頭。

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盧冠廷力推暖胃早餐 小米紅棗粥惹熱議

據美國克里夫蘭診所的資料顯示，化學敏感症是指人體在接觸某些化學物質後（例如：防腐劑、化學纖維等），免疫系統出現異常反應。

化學敏感症症狀：

皮膚紅腫

痕癢

鼻塞

咳嗽

眼部紅腫

嚴重更會出現過敏性休克



盧冠廷表示，身體一旦接觸到含有農藥的蔬菜或食物，便會非常痛苦，所以只吃百分百的有機的食品。為了調理身體，他平日亦十分講究飲食，近日便在Instagram分享常吃的其中一款暖胃早餐，就是小米粥，加幾粒紅棗。至於有什麼好處？他表示，小米能養胃、紅棗可補氣血，自己一吃便是好多年，每次吃完都覺得很舒服。

盧冠廷還指出，有時愈簡單的食物，愈適合自己，並邀請大家在留言區分享平時最常吃的簡單早餐。帖文有逾22萬次瀏覽，惹網民熱議。不少人都紛紛表示自己最常吃的都是雞蛋、沙甸魚等。

小米紅棗粥做法

雖然盧冠廷沒有沒詳細寫出小米紅棗粥的材料和煮法，不過網上也有不少參考食譜。香港食療專欄作家張佩芳（芳姐）就在食療網誌 「芳姐保健湯餸」介紹了做法。小米溫和易消化，有抗氧化、改善糖尿病以及保護心血管等功效，紅棗則補氣養血、寧心安神。兩者組合一起能發揮出「1+1>2」的養生效果。

小米溫和易消化，有抗氧化、改善糖尿病以及保護心血管等功效，紅棗則補氣養血、寧心安神。（AI生成圖片）

材料：

小米2兩

麥米1兩

糯米1兩

紅棗8粒

做法：

將所有材料洗淨，加入8碗水熬煮約1.5小時成4至5碗，即可。

小米紅棗粥養胃／補血等3功效

小米紅棗粥好處【1】健脾養胃

據《中國食品藥品網》，營養師劉芳指出，小米粥有「代參湯」之稱，特別適合乾燥的冬季，有助養胃安神。此外，中醫認為小米性味甘涼，而紅棗則性質偏溫，有助補氣。兩者一起煮正好能中和小米的涼性，不會增加消化負擔，非常適合脾胃較弱、早上沒胃口的人。

小米紅棗粥好處【2】補氣養血

紅棗本身含有鐵質和維他命C，小米則富含維他命B以及鐵、鎂等礦物質。這兩樣食材一起吃，有助緩解因氣血虛而導致的疲倦乏力與面色蒼白。

小米紅棗粥好處【3】抗炎抗氧化

紅棗富含黃酮類、多酚等天然活性成分，有抗氧化、抗發炎及調節免疫力作用。小米同樣含有豐富的多酚類抗氧化物，有助減少自由基對細胞的損害，並能控制血脂及保護心血管。

小米紅棗粥4類人不宜

小米紅棗粥雖然好處多，但粥品煮爛後升糖快，糖分和水分亦容易刺激胃酸，加上紅棗、小米的鉀、磷含量較高，所以並非人人適合。

1. 糖尿病患者

2. 胃酸過多、胃酸倒流者

3. 容易腹脹、消化不良的人

4. 腎功能不佳者

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

