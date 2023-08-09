養心食物｜夏季養心宜吃紅色番茄紅棗8食物　西瓜薑汁降血壓血脂

炎炎夏日如何養生？



台灣癌症關懷基金會董事長、養生達人陳月卿認為，夏季首重養心、長夏要養脾，推薦喝「全紅西瓜薑汁」，可以養心、養脾。

全紅西瓜薑汁（按圖了解👇👇👇）

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夏季要養心 紅色食物可入心

陳月卿指出，夏季人體新陳代謝變快，血液循環加劇，心臟負擔也隨之加重，特別是銀髮族，要保持心情舒暢，千萬不要暴怒生氣，以防心臟病發作。

陳月卿表示，紅色食物入心，像是夏天盛產的桑葚、紅肉西瓜、西柚、紅蘿蔔、番茄，都是養心好食物，其他紅色食物，如紅棗、紅豆、紅薏仁、紅扁豆等，都有益養血、降血脂、改善心血管及血液循環。

長夏要養脾 生薑助去濕

7、8月正是中醫學一年五季的長夏，節氣從小暑、大暑、立秋到處暑；來到長夏的時節，太陽酷熱，濕氣蒸騰，形成暑熱及潮濕交替，中醫主張「長夏防濕」，也就是說，長夏養生重在健脾去濕、養護脾陽。

陳月卿表示，脾臟喜歡乾燥溫暖，不喜濕氣，薑剛好扮演神救援，去除體內濕氣，最好用、作用最快的就是生薑，生薑擁有薑辣素及薑烯酚，能夠擴張體表的血管，達到暖身的作用，而生薑經過加熱之後，薑辣素會轉變為薑烯酚，能促進血液循環，協助排除濕氣。

健脾可以多吃黃色、甘味的食物，特別是五穀根莖類，如糙米、燕麥、小米、粟米、薏仁、南瓜、番薯；其他黃色食物，如黃豆、黃豆芽、黃色甜椒、花生、腰果、核桃、菠蘿、芒果、木瓜，長夏期間也可以適量補充。

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全紅西瓜薑汁

食材：紅肉西瓜500克、老薑5克、大豆胜肽1大匙。

- 做法

1. 紅肉西瓜洗淨，刮除綠皮，保留白色果瓢及果籽；老薑洗淨，保留皮。

2. 將所有食材置入調理機容杯，過程中使用攪拌棒協助調理，打約40秒鐘即可完成。

3. 加入1匙大豆胜肽同時補充蛋白質。



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全紅西瓜薑汁 營養解析

- 西瓜

西瓜含蛋白酶，可將不溶性蛋白質轉變為可溶性蛋白質，增加腎炎病人營養，有助減少尿蛋白量；西瓜汁所含的糖、蛋白質及微量鹽，能消煩、止渴、利尿、降低血脂、軟化血管、降低血壓。

- 西瓜籽

西瓜籽也是一味良好的降壓利尿藥，西瓜皮的白肉部分則含豐富維他命C及珍貴化合物，如配醣體、枸杞鹼、菸鹼酸及稀有元素鋅，將西瓜刮除綠皮，連皮帶籽打成全西瓜汁，能吸收到最多營養。

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- 薑

含有薑醇類成分，可以抑制血小板凝集，減少心血管疾病。美國臨床研究發現，每天吃生薑3公克，可以減輕或抑制關節疼痛。薑辛辣，生食不易，跟西瓜一起打成汁，滋味不錯。

叮嚀：要去濕，可加嫩薑；擔心過涼或想增加風味，可加老薑。



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