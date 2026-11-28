蒸水蛋、蒸肉餅，都是平凡家常菜，一個蛋香滑溜，一個惹味有嚼口，二合一，肉餅蒸水蛋，魚與熊掌兩者兼得！攝錄：馮嘉雯、張善滿剪接：馮嘉雯



肉餅蒸水蛋｜做法

如何做出完美蒸水蛋，由雞蛋到碟子應如何選擇；完美蒸肉餅同樣有8個法則要遵守，早前都已介紹過。但當兩者結合，製法便須調校，豬肉需時蒸透，要預先下鍋，待七八成熟再下蛋液，加時續蒸，否則豬肉不熟或雞蛋過老。

肉餅蒸水蛋，跟肉碎蒸水蛋，雖然都是肉，但做法不盡相同。豬肉剁碎成粒，較易蒸熟，可與蛋液混合以大火同蒸6-8分鐘即可。

肉餅蒸水蛋食譜

肉餅蒸水蛋（蒸）食譜 食材 免治豬肉150克、雞蛋1隻（約50克）、水75毫升、鹽1/4茶匙、糖1/3茶匙、豉油1/4茶匙、粟粉1/3茶匙 做法 1.豬肉放入豉油、糖、鹽拌勻。 2.加入粟粉攪勻，醃15-20分鐘。 3.豬肉放碟壓平成肉餅狀，以中大火隔水蒸8分鐘。 4.雞蛋加水拂勻成蛋液。 5.取出肉餅，蛋液過篩，注入肉餅上。 6.繼續以中大火蒸5-8分鐘即成。

肉餅蒸水蛋健康小貼士：

豬肉和雞蛋均富含蛋白質，且是較穩定的優質蛋白。用以蒸肉餅的瘦肉，一般約含10-20%肥肉，且沒添加油煎炸，減少膽固醇與脂肪的吸收，還可補鐵。

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