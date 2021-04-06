酥皮食譜｜豆沙桃花酥網紅人氣點心　仿豆沙酥餅金黃酥脆蛋漿點搽

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-06 12:00

如果是入廚新手，又想「好好睇睇」做一些美味、漂亮及雅致的小食，相信利用即用酥皮一定可以幫上大家不少忙。豆沙桃花酥是網絡上的人氣點心，由於外型可愛討好，製作亦非常簡單，因此大受歡迎。

豆沙桃花酥製作亦非常簡單，因此大受歡迎。

酥皮可以做鹹點，也可做甜點；酥皮有手抓餅類型，亦有西式方型或圓形的，並且有純素版本供純素食者享用。此份食譜用西式純素酥皮做中式點心，味道及口感跟傳統老餅店的豆沙酥不遑多讓，假如要求不是太高的話，用這種簡單的作法已成美食。

豆沙桃花酥的味道及口感跟傳統老餅店的豆沙酥相似。

將一大塊酥皮捲起，切開4至5份，每份豎起，用手掌壓平，用擀麵棍輾平成圓餅，包住弄沙餡，追求原始感覺的，可以做成圓形，喜歡花俏細緻的，可用小刀切「星形」，將切口之間的部分靠合，再拉出尖角成花瓣。然後，在外層塗上蛋漿，待第一層風乾後才塗第二層，焗起後的酥皮顏色金黃均勻，潤澤光釆。

，待第一層蛋漿風乾後才塗第二層，焗起後的酥皮顏色金黃均勻。

豆沙桃花酥食譜

攝影、攝錄：蕭文學、陳嘉杰

剪接：莊堅毅

健康小貼士︰

紅豆有豐富的蛋白質，維他命B雜及鐵質，使人氣色紅潤，然而市售的即用豆沙已摻入不少糖分，需控制體重及血糖的朋友宜小心食用。

紅豆有豐富的蛋白質，市售的即用豆沙已摻入不少糖分，需控制體重及血糖的朋友宜小心食用。

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