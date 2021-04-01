【翠玉瓜炒雞柳食譜】10分鐘小菜辟草青味有秘訣　揀翠玉瓜4貼士

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-01 18:20

天氣開始熱，瓜果類食品當造，這次就分享一個翠玉瓜食譜。翠玉瓜的食法比其他瓜類還要多樣，可以炒餸、燒烤、滾湯，甚至刨絲製成翠玉瓜麵。今次介紹的翠玉瓜炒雞柳味道清爽，做法十分簡單，只需10分鐘就完成。

翠玉瓜味道清淡、清甜，但就有人會嫌它有草青味，要是想辟走這味道，首先可用蒜蓉爆香翠玉瓜，其次就是煮瓜時加水冚蓋，過程不需太久，約半分鐘就夠，這樣悶焗它一會，翠玉瓜濕潤不過老，爽口不過腍。草青味事少，但當你吃到翠玉瓜有苦味，就不要吃了。

翠玉瓜炒雞柳，10分鐘可完成，瓜煮得爽口，不會太腍。

根據食安中心資料，翠玉瓜的苦味來源是其葫蘆素，這種葫蘆素常見於南瓜、青瓜等「葫蘆瓜科」植物，一般含量很微，但遇上極端情況如溫度過高、水分不足、蟲害等，翠玉瓜會自動釋放更多葫蘆素來「自保」。倘若人體吸入過量葫蘆素，有機會引起胃痛、嘔吐、腹瀉。

若翠玉瓜有苦味，請不要食用，以免引起身體不適。

不過，單憑肉眼又怎能辨別翠玉瓜苦不苦？話雖如此，想揀優質的翠玉瓜還是有竅門，詳情可參考以下文章：

【揀蔬菜貼士】爽脆多汁翠玉瓜4大特點 翠玉瓜有苦味食唔食得？

+ 2 + 2 + 2

翠玉瓜的其他菜式之前也做過，那次用上鹹香味十足的XO醬，而這次就試試改成雞汁，讀者可依自己口味，用這兩種調味料或蠔油提味。

由於今次用與翠玉瓜同炒的是雞肉，所以就用上雞汁提味，兩者比較匹配。

翠玉瓜炒雞柳食譜

健康小貼士：

翠玉瓜含維他命A、碳水化合物、鉀質及纖維，其營養較節瓜和勝瓜為高，亦有穩定血壓及去水腫之效。

攝影、攝錄：陳嘉杰、蕭文學

剪接：梁惠怡

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