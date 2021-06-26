揀水果貼士｜山竹種植10年才開花結果？3招秘訣挑出新鮮多肉

撰文： VISION THAI看見泰國 最後更新日期： 2021-06-26 17:02

泰國山竹憑藉果皮薄、口感好、保鮮度佳，有「泰國果后」之稱，而每年的5-6月份正是泰國山竹的產季。究竟山竹怎麼挑？怎麼吃？網路盛傳的「山竹男」又是什麼梗？還有哪些跟泰國山竹有關的冷知識，快跟著看見泰國小編一起來看看吧！

山竹怎麼挑？簡單3招報你知（點擊下圖看清！）

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由泰國山竹小販親自傳授3招「如何挑選新鮮肉多的美味山竹」的簡單小撇步！

第1招：看，山竹葉瓣顏色

山竹果莖顏色愈綠表示山竹愈新鮮。建議購買山竹時，要挑選紫紅色的葉瓣、青綠色的果莖。若山竹的葉瓣呈現黑色，則表示山竹放置時間有些過長，不新鮮。

【挑選泰國山竹的不藏私小秘訣】：如果你想吃味道比較甜的山竹，可以選擇果皮呈現黑色的；紫紅色的也是熟的，但是吃起來會酸一點。

第2招：壓，輕壓山竹果殼

用大拇指輕按山竹果殼，有彈性說明是新鮮的，如果果殼硬得按不下去，果肉可能是壞的。

第3招：數，數山竹底部花瓣

山竹底部花瓣數等於果肉數量。所以你想吃到果肉多的山竹，就要選花瓣數多於6的山竹。

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山竹怎麼吃？5秒剝開不費力

5秒快速剝山竹，請你跟我這樣做：用力按蒂瓣，輕捏山竹腰部至出現裂紋，沿縫隙分離外殼即可。

【小編的貼心提醒】：山竹性寒，吃多了會容易出現腸胃不適的症狀。建議本身體質較虛、女性經期或是糖尿病患者還是淺嚐即止，少量為妙。

關於泰國山竹的6個冷知識

1. 山竹是泰國人眼中的「有夫之果」

在泰國，人們將榴蓮與山竹譽為一王一后，並稱為「夫妻果」。兩者都是熱帶水果，營養極其豐富，但是榴蓮溫熱上火，山竹剛好能抑制榴蓮的溫熱火氣，清涼降火，保護身體免受傷害。

2. 台灣曾禁止山竹進口長達16年

泰國山竹進口台灣可說是困難重重、好事多磨。為防蟲卵，台灣禁止泰國山竹進口達十多年。2019年農委會才宣布解禁，同年7月起，台灣終於能買到新鮮的山竹了。

3. 山竹種植10年才會開花結果

泰國山竹一般種植10年才開始結果，對生長環境的要求極為嚴格，加上採摘不易，所以，每一顆山竹都彌足珍貴。記得下次吃到山竹時，一定要抱著感恩的心。

4. 全世界有400多種山竹

山竹「家族」在世界上有400多種，我們在市面上通常見到的是這3種：油竹、花竹和沙竹。

油竹：果皮油亮，呈均勻黑紫色，賣相極好，糖心率較高。 花竹：果皮有紅有黑，沒有光澤，糖心率一般，果核大。 沙竹：果皮不光滑，長得比較醜，糖心率低，果核少，口感最佳。

5. 「山竹男」是什麼梗？

山竹男就是：外表看著又黑又硬，其實內心又甜又白；這種類型的男生會用堅硬深黑的外表偽裝自己，實際接觸後，就會發現他的內心一片真心真意。（這樣的男生請給小編來一打！）

6. 「小山竹」不是山竹？！

泰國有一種水果被稱為「小山竹」，原因是長得像山竹。但實際上「小山竹」是指「山陀兒」喔，只有在泰國潑水節（宋干節）後到大約10月份才吃得到。

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【本文獲「VISION THAI 看見泰國」授權轉載。】