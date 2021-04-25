減肥｜吃豆3大首選毛豆黑豆黃豆　減重、增肌要選擇什麼豆製品？

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-25 17:02

吃豆類、豆製品好處很多，不論是站在養生、減重或環保的角度上。台灣營養師宋明樺建議，一天三餐中，最好其中一餐的蛋白質以豆類為主要來源。舉例來說，早餐可以吃蛋、午餐吃雞肉，而晚餐可吃素，選擇豆類、豆製品。

吃豆好處多多 各齡層都適合

宋明樺強調，吃豆類、豆製品，除了攝取優質蛋白質，是成長的關鍵營養素，豆類的大豆異黃酮含量高，尤其對於內分泌失調者及更年期婦女，具有平衡荷爾蒙的效用。

另外，豆類的膳食纖維、維生素E也相當豐富，能夠幫助製造抗體、活化免疫細胞，對於高齡族群特別重要，多吃豆類還能夠預防肥胖、心血管疾病。

吃豆首選：毛豆、黑豆、黃豆

市面上的豆類、豆製品百百種，該如何選擇呢？宋明樺表示，可依照不同喜好、目的、口感來選擇適合的豆類，而原豆絕對是首選，最推薦的3種原豆類，分別是新鮮毛豆仁、黑豆及黃豆，尤其是毛豆仁的蛋白質比例最高。

▼減重、增肌要選擇什麼豆製品？（點擊下圖看清👇👇👇）

台灣營養師宋明樺說明，蛋白質比例是指蛋白質熱量佔總熱量的百分比，蛋白質比例愈高、蛋白質含量就愈豐富。

瘦身減重：可選擇冷凍豆腐、傳統豆腐、盒裝豆腐，其中冷凍豆腐的蛋白質比例最高。

健身增肌：建議豆皮、豆乾絲、豆乾，其中豆皮的蛋白質比例最高。

飲品選擇：最推薦無糖豆漿，因為液體豆製品蛋白質含量並不高，加糖更會稀釋蛋白質比例。

吃錯豆製品比紅肉傷身

「吃錯豆製品，可能比紅肉的傷害更可怕！」宋明樺指出，根據臨床觀察發現，許多素食者容易有高膽固醇的問題，原因就在於過量食用過度加工的豆製品，例如：素雞、素魚、素豆包、素火腿、炸豆皮。

宋明樺提醒，過度加工的豆製品，在烹調過程中，經常使用會反式脂肪，不但降低優質蛋白質含量，即使吃素也容易高膽固醇。

各類的加工豆製品中，宋明樺建議，選擇豆皮、豆乾絲及小方豆乾，而日式炸豆皮的油脂含量較高，最好少吃為妙。

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