荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜｜有消暑去水腫功效＋1禁忌須知

夏天一湯荷葉粉葛扁豆赤小豆湯水適合一家大細，清熱生津，消暑化濕。食譜簡單材料，家常湯水，一星期可服一湯碗，惟患痛風症的人不宜飲用。攝影︰尹嘉蔚



荷葉粉葛扁豆赤小豆湯，清熱生津，消暑化濕，適合夏天飲用。

夏天宜清淡 消水腫

炎熱天氣使人汗流浹背，心煩氣躁，有謂：「暑氣通於心，汗為心之液。」在夏天時飲食宜清淡，少吃油炸、燒烤等燥熱食物，以免火上加油。此外，也不可貪涼貪凍，時令瓜果也不可多吃。《頤身集》記載：「夏季心旺腎衰，雖大熱不宜吃冷淘冰雪、密冰、涼粉、冷粥。」消暑湯水最適合夏天，不同的食材配搭，可以衍生其他有益身體的功效，例如消水腫、清熱及解毒。

上圖是赤小豆，赤小豆與紅豆不同，赤小豆的豆身修長，顏色為暗棕紅色，久煮不爛；紅豆的豆身橢圓形，深紅色，易煮爛。

粉葛扁豆赤小豆有去水腫之功效

至於扁豆及赤小豆常用於中式湯水，藥行有時會將兩者包裝一起出售約$10，兩者有助去濕消腫。粉葛又名葛根，平和微涼，可健脾袪濕兼解毒。荷葉煲水飲用有助去水腫，去濕湯水在夏天期間可助利水化濕，去水腫及清熱消暑。

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯材料

荷葉 1 塊

粉葛 1/2 個

紅蘿蔔 1 條

栗米 1 條

扁豆 20 克

赤小豆 20 克

蜜棗 3 粒

水 2.5 公升

鹽 少許

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯做法

1.首先要將粉葛和紅蘿蔔皮切件。

2.接下來,要小心地清洗荷葉,並浸軟，切成小塊

3.赤小豆和扁豆沖洗再泡半小時

4.冷水將清洗好的赤小豆和扁豆放入鍋中,大火煮滾後,加入其他材料。

5.再水滾後，為細火煮1.5小時,加少許鹽調味完成

按圖了解此湯的食材療效：

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註冊中醫師潘仲恆對「荷葉粉葛扁豆赤小豆湯」之食用建議/禁忌︰

此湯可清熱生津，消暑化濕之功效，適合夏天飲用。

一周可飲1至2次。適合一般人飲用，惟患痛風症的人不宜。

如有疑問，請向中醫師諮詢。



荷葉粉葛扁豆赤小豆湯，適合一般人飲用，惟患痛風症的人不宜。

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