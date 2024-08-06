荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜｜有消暑去水腫功效＋1禁忌須知
撰文：尹嘉蔚
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夏天一湯荷葉粉葛扁豆赤小豆湯水適合一家大細，清熱生津，消暑化濕。食譜簡單材料，家常湯水，一星期可服一湯碗，惟患痛風症的人不宜飲用。攝影︰尹嘉蔚
夏天宜清淡 消水腫
炎熱天氣使人汗流浹背，心煩氣躁，有謂：「暑氣通於心，汗為心之液。」在夏天時飲食宜清淡，少吃油炸、燒烤等燥熱食物，以免火上加油。此外，也不可貪涼貪凍，時令瓜果也不可多吃。《頤身集》記載：「夏季心旺腎衰，雖大熱不宜吃冷淘冰雪、密冰、涼粉、冷粥。」消暑湯水最適合夏天，不同的食材配搭，可以衍生其他有益身體的功效，例如消水腫、清熱及解毒。
粉葛扁豆赤小豆有去水腫之功效
至於扁豆及赤小豆常用於中式湯水，藥行有時會將兩者包裝一起出售約$10，兩者有助去濕消腫。粉葛又名葛根，平和微涼，可健脾袪濕兼解毒。荷葉煲水飲用有助去水腫，去濕湯水在夏天期間可助利水化濕，去水腫及清熱消暑。
荷葉粉葛扁豆赤小豆湯材料
荷葉 1 塊
粉葛 1/2 個
紅蘿蔔 1 條
栗米 1 條
扁豆 20 克
赤小豆 20 克
蜜棗 3 粒
水 2.5 公升
鹽 少許
荷葉粉葛扁豆赤小豆湯做法
1.首先要將粉葛和紅蘿蔔皮切件。
2.接下來,要小心地清洗荷葉,並浸軟，切成小塊
3.赤小豆和扁豆沖洗再泡半小時
4.冷水將清洗好的赤小豆和扁豆放入鍋中,大火煮滾後,加入其他材料。
5.再水滾後，為細火煮1.5小時,加少許鹽調味完成
按圖了解此湯的食材療效：
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註冊中醫師潘仲恆對「荷葉粉葛扁豆赤小豆湯」之食用建議/禁忌︰
此湯可清熱生津，消暑化濕之功效，適合夏天飲用。
一周可飲1至2次。適合一般人飲用，惟患痛風症的人不宜。
如有疑問，請向中醫師諮詢。
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