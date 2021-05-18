【素食食譜】蔥爆素牛肉15分鐘家常菜　懶人食譜鮮香嫩最緊要快

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-18 13:14

蔥爆牛肉是著名的家常料理，素食版可用素牛肉代替，「蔥」爆指的是京蔥，若然不吃五辛的人，例如大蒜、小蒜、蔥、韭菜及洋蔥，那就不適合享用京蔥料理，此時可用西芹、蘆筍、茭白等取締。此為素食譜，蔥爆素牛肉一樣是蔥香肉嫩，絕對是白飯殺手。

蔥爆素牛肉，加少少豆瓣醬爆炒，再下材料快炒更惹味。

素牛肉，由水、小麥蛋白、大豆粉、合桃、杏仁、腰果、糙米及燕麥製成，醃味及烹調處理跟一般牛柳無太大分別，質感嫩，有嚼感，是素食入門級的替用品，是「素齡」較久人士的消遣食物，同時補充蛋白質及礦物質等營養所需。由於由小麥蛋白及大豆粉等製成，易入味及鎖味，個人建議先加糖再下豉油，不宜用太多豉油醃味，否則容易過鹹。爆炒至有香味，肉片帶金黃及焦糖色更為香口。

蔥爆素牛肉，「快炒」一定是此菜的小秘訣。

至於京蔥幾時先下鑊？坊間各師各法，有人喜歡起油鑊後，爆薑片、紅椒、蔥白、京蔥，後下醃好的牛肉，以大火快炒。亦有人先爆香薑片、紅椒，下牛肉、加京蔥、蔥綠快炒約廿秒，燒京蔥至噴香，顏色爽綠。用真牛肉用大火炒，素牛肉可稍稍改用中火，因為素牛肉始終是麵筋之類的食品，用猛火可能較易炒燶。但是，「快炒」一定是此菜的小秘訣，保持肉嫩、蔥香、色艷、味濃！

蔥爆素牛肉食譜

攝錄、攝影：呂志豪、蕭文學

剪接：呂志豪

健康小貼士︰

素牛肉片由水、小麥蛋白、大豆粉、合桃、杏仁、腰果、糙米及燕麥製成，含高蛋白質，不含膽固醇及反式脂肪，飽和脂肪低。每113克素牛肉片，熱量有250千卡、鈉15毫克、膳食纖維7克、糖0克、蛋白質30克；鐵佔每日建議攝取量10%，鈣佔每日建議攝取量4%。

素牛肉含高蛋白質，不含膽固醇及反式脂肪，飽和脂肪低。

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