乾煸四季豆食譜｜素豬肉氣炸少油版　加1種秘密武器油亮更鮮香！

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-11 14:25

四季豆炸至金黃更鮮甜，怕油炸肥膩，可改用氣炸鍋或焗爐，先抹少許油在四季豆上，以220°C烤焗20分鐘；或放入氣炸鍋以180°C氣炸10分鐘，這樣可保留四季豆水分亦不過乾。要突顯乾煸四季豆的鮮香味，秘密武器便是加入欖菜一起炒。

乾煸四季豆，秘密武器要加入欖菜一起炒。

氣炸四季豆

不用油炸的乾煸四季豆，也可做出餐廳吃到的水準。今次用氣炸鍋代替油炸，先淋些許油在四季豆上拌勻，然後悉數放在氣炸鍋內氣炸，提議盡量將四季豆鋪開，待每一條也可均勻及充分地加熱。將四季豆表面「炸」得乾乾的，有點縮水就可以。

將四季豆表面氣炸得乾乾的，有點縮水就可以。

將素豬肉碎、欖菜、紅花椒、薑及蒜一起炒過後，真的超香！喜歡吃辣的人也可多加一點辣椒炒，令整道小菜濃香撲鼻，佐飯及下酒均優。以上提到的欖菜，是不容錯過的配料，欖菜即是橄欖菜，顏色烏黑油亮，味道鹹香回甘，欖菜用橄欖和菜葉做成，既有果香，又有蔬菜的潤澤，配四季豆齊炒，齒頰留香，亦是家喻戶曉的美味。

乾煸四季豆食譜

攝影、攝錄︰呂志豪、蕭文學

剪接：呂志豪

健康小貼士︰

豆角，含豐富蛋白質、維他命、胡蘿蔔素及礦物質，促進頭髮、骨骼、皮膚、肝臟等健康，亦能增強免疫力和抵抗力。中醫上則認為豆角性溫，具化濕健脾功效，寧神益氣，清熱解毒。豆角需徹底煮熟才能進食，否則容易產生毒素。尿酸過多人士也不宜食用。

豆角是總稱，四季豆是豆角下之一種。

按下圖看如何挑選及保存豆角？

+ 3 + 3 + 3

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