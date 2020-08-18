【素食食譜】日式薯仔燉肉素菜版　「一鍋煮」簡單家常菜健康美味

日本人的家常菜「薯仔燉肉」，好比我們的番茄炒蛋，每個家庭都有獨門秘方或烹調手法，共通點是有「家」的感覺，只要嘗過一口，仿如回到避風港覓得安全與溫暖。據說日本女生愛做「薯仔燉肉」給自己在乎的男生，俘擄心儀的人。

據說「薯仔燉肉」在日本文化中，是煮給自己在乎的人吃。（尹嘉蔚攝）

當然學懂了「薯仔燉肉」也可以是犒賞及慰勞自己，自古以來食物就是世界各地所有人治癒空虛、寂寞和凍的「心靈工具」，不一定為飽肚，為著安慰、滿足和喜悅。美味的食物宛如魔法，帶給心靈悸動，以往吃葷改入茹素行列的人，對往昔的comfort food也能再續前緣。

素食版的「薯仔燉肉」給茹素和吃葷的人都能享用。

舉例如牛肉及豬肉，自從素免治肉誕生，一改素食乏味的概念，不吃牛/豬肉的人有機會體驗類近的肉質或味道。如今肉片也有素食版本，由水、小麥蛋白、大豆粉、合桃、杏仁、腰果、糙米及燕麥製成，可補充蛋白質及礦物質等營養需要。在醃肉及烹調上跟一般肉片無太大分別，算是素食入門級的替用品，也是「素齡」較久人士的消遣食物。

素肉片可補充蛋白質及礦物質等營養需要，當中成分包括水、小麥蛋白、大豆粉、合桃、杏仁、腰果、糙米及燕麥，

建議將素肉片用大火（200-240°C）先過油爆香，可以令整道菜的香味提升。即使煮慢燉菜式「薯仔燉肉」時同樣，素肉片用油略為煎炒過再續後步處理，味道更勝一籌。

炒鍋若具備不黏易潔塗層，更可減少烹調時用油的分量，食物不易黏底，清洗亦方便。煎炒素肉片及洋蔥後，香氣大增，此時加入薯仔、紅蘿蔔及水煮開，依次加進調味料，轉用慢燉功能至湯汁被食材吸收，最後加上蜜糖豆，不用再冚蓋！慢燉2分鐘完成。市場上有具備多項預設功能的「萬用鍋」，可調校溫度及時間，方便入廚新手。

建議將素肉片用大火（200-240°C）先過油炒香，加入其他食材後，改用煮，然後慢燉，完成薯仔燉肉。

日式薯仔燉素肉食譜

攝錄、攝影：陳錦超、陳嘉杰

剪接：楊帆

場地提供、廚具提供（變頻萬用養生鍋）︰德國寶

如果不急著吃，可以蓋上鍋蓋先冷卻，再翻熱會更入味，或者提早一天煮好，翌日翻熱更好吃！

健康小貼士︰

素牛肉片由水、小麥蛋白、大豆粉、合桃、杏仁、腰果、糙米及燕麥製成，含高蛋白質，不含膽固醇及反式脂肪，飽和脂肪低。每113克素牛肉片，熱量有250千卡、鈉15毫克、膳食纖維7克、糖0克、蛋白質30克；鐵佔每日建議攝取量10%，鈣佔每日建議攝取量4%。

日本人煮薯仔燉肉時喜用「落蓋」，目的是煮汁翻滾時，使食材受熱均勻，但香港人一般較少使用。

日本人煮薯仔燉肉時喜用「落蓋」，由一張烘焙紙剪成。蓋上「落蓋」的原因，目的是煮汁翻滾時，使食材受熱均勻，若果用到一些較淺的鍋進行慢火燉煮，落蓋有助預防溢鍋；若用到較深的鍋進行燉煮，浮在湯汁上的食材（特別是茄子之類），受熱程度便可跟湯汁內的食材一樣，但香港人一般較少使用「落蓋」，多數冚鍋蓋代替。

日本人烹調時喜用「落蓋」方法，可讓食材受熱均勻，及有助防止溢鍋。（小小米桶的寫食廚@facebook）

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