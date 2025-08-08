酸辣粉食譜｜惹味開胃酸辣粉簡易做法　涼皮煙韌又香又脆必加2物

撰文：黃翠衣
酸辣粉食譜｜夏天又熱又濕又翳焗，沒什麼胃口，突然想起中學時期掀起的一股四川酸辣粉熱潮，美味醒胃，簡簡單單配搭榨菜、肉碎、花生和芫荽，滋味無窮，好像上癮一樣，天天吃都不厭。自家製酸辣粉比街外的不那麼油膩，假日懶得不想出門，不如自己動手做，簡單好味！

酸辣粉食譜｜酸辣惹味　加2材料添香脆口感

酸辣粉不能沒有炸蒜和花生，肉碎配搭炸蒜，加上脆口花生，又香又脆。紅薯粉和涼皮一樣煙煙韌韌，配搭酸辣的湯底很惹味，如不用清雞湯，也可改用豬骨湯做湯底，變化自由度很大，正如每一間餐廳的湯底都不一樣，想吃多酸、少辣、加底隨便你！

酸辣粉食譜
食譜 酸辣粉（拌）
材料

涼皮 200g、免治豬肉100克、花生2湯匙、榨菜適量、蒜蓉2湯匙、炸蒜蓉1湯匙、陳醋3湯匙、雞粉1茶匙、花椒油3湯匙、花椒碎1茶匙、辣椒醬1湯匙、清雞湯150毫升、清水200毫升、油少許、芫荽適量
做法

1. 免治豬肉用生抽、砂糖、麻油和生粉醃20分鐘。

2. 熱鍋下油，加入蒜蓉及免治豬肉炒香，並炒至熟透，備用。

3. 把雞粉、陳醋、花椒碎、花椒油、辣椒醬放入碗中拌勻。

4. 在鍋中倒入清水和清雞湯，煮滾。

5. 放入涼皮，煮數分鐘至透明。

6. 把涼皮及湯汁倒在放了調味料的碗裏。

7. 放上免治豬肉、榨菜、花生和炸蒜蓉。

8. 最後放上芫荽裝飾即成。

 

健康小貼士：

豬肉屬紅肉的一種，含蛋白質、脂肪及多種礦物質，能有助修復身體的組織。而豬肉亦含有磷，能維持神經功能保持正常。

攝錄︰張芷澄、馮嘉雯剪接：馮嘉雯

