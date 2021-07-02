芒果營養｜患皮膚病、長痘不能吃？膳食纖維多助消化但要適量食用

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-02 15:02

芒果季來了，台灣芒果被視為「夏日紅寶石」，風味獨特、多汁香甜，台灣台安醫院營養師劉怡里表示，芒果膳食纖維多，可促進腸胃蠕動、助消化，更富含維他命A、E、B群及銅，抗氧化力佳，有助護眼、防癌、降血壓等。

▼芒果營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 6 + 6 + 6

但芒果甜度高，是高熱量水果，劉怡里提醒，糖尿病人及肥胖的人不宜吃太多，可分餐適量食用，一般人也勿過量，否則皮膚容易變黃，停止食用才會恢復正常膚色。

傳說芒果有毒，台灣中醫師鄒瑋倫解釋，應是古書說的「濕毒」，指芒果未完熟前、存在於果皮細胞裡的過敏原「間苯二酚類」，皮膚接觸或吃到未熟的芒果果皮，嘴唇周圍、臉、下巴等可能出現丘疹、紅腫、癢等過敏反應。建議應吃完熟芒果，避免接觸果皮，體濕者少吃為妙。有皮膚病、傷口、長痘痘的人，不宜食用。

按圖看如何選出超甜、多汁、柔軟的紅皮芒果：

+ 11 + 11 + 11

相關文章：【揀水果貼士】芒果要聞？水梨睇斑點？日本專家教超甜多汁要咁揀

按圖看2個簡易芒果起肉法︰👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

相關文章：【切水果貼士】芒果起肉切粒2大簡易方法！專家教揀超甜多汁芒果

延伸閱讀：

啦啦隊女神巫苡萱 月存5萬養老金

疫情宅在家最瘋哪些生鮮網購？ 鮮奶、雞蛋等10類最受歡迎 「這品項」最不受青睞

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】