蜆食譜｜香蔥蜆仔肉傳統潮州下飯菜　惹味啖啖肉蜆仔潮州的好？

炒蜆、白酒蜆...蜆的料理千變萬化，是次的蜆食譜還原基本步，用中式調味料簡單調味製成潮州傳統菜香蔥蜆仔肉，炒至乾身的蜆肉吸收了醬汁的味道，配粥配飯一樣鮮味且啖啖肉，趁這個長假期不妨在家試試。



香蔥蜆仔肉是潮州的傳統菜之一，皆因以蜆仔來說潮州的產量是最多亦較好，而當中所用的蜆仔肉則是黃沙蜆。黃沙蜆是河蜆的一種，一般在淡水魚檔有售，蜆肉外形有別於常見的花甲或蜆，體型脹卜卜又細小看似毫不起眼，不過亦因為它體型細小，與潮州粥成為絕配。

若未能找到黃沙蜆亦可用其他比較細小的蜆肉代替。

這個既可拌飯拌粥的小食做法非常簡單，將蜆肉洗淨去沙後稍稍用酒辟腥，其後將蜆肉炒至乾身及調味。而香蔥汁主要用生抽、蔥粒、乾蔥及辣椒，喜歡的也可以加韭菜粒一同爆炒。最後當然是配潮州粥，將整個味道昇華，保證好味！

香蔥蜆仔肉食譜

健康小貼士：

蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助促進新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。

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攝錄：詹郭敏、李海霞

剪接：梁惠怡

香蔥蜆仔肉（炒／Pan-fry）

材料：

蜆仔肉400克

蔥粒50克

乾葱2粒（切粒）

辣椒3-4條（切粒）

薑2片

生抽1湯匙

魚露1茶匙

糖1茶匙

醃料：

紹興酒1茶匙

胡椒粉1茶匙

做法：

1. 蜆仔肉沖水3次，清洗沙泥並挑走雜質，瀝乾水備用。

2. 蜆仔肉用醃料醃15分鐘。

3. 中火燒熱鍋，加入蜆仔肉炒至乾身，其間加入魚露及糖調味。

4. 中火燒熱油鍋，加入乾葱、辣椒及薑片爆香。

5. 加入蔥粒及生抽略炒。

6. 蜆仔肉回鍋炒勻，即成。