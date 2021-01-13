【蜆食譜】胡椒蘿蔔煮大蜆辛香鮮甜溫脾暖胃　白胡椒點處理更香？

撰文：余曉彤
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蜆煮法五花八門，蒸、炒、煮、焗各有特色，不過往往都忘記用新鮮蜆煮湯能夠大大增加菜式的鮮味。以下介紹的胡椒蘿蔔煮大蜆味道香辣鮮甜，加上粉絲把湯的鮮味盡吸，不論作為小菜或湯品也適合不過。
胡椒蘿蔔煮大蜆跟平常的煮蜆方法無異，不過加入白胡椒則為湯增加香辣的味道，在寒冷的天氣或乍暖還寒時飲用特別暖胃。註冊中醫師邱穎琳曾接受訪問指，煲湯的話用白胡椒較好，因其溫胃散寒功效較強。處理白胡椒有2個方法，懶人版可以直接把白胡椒煲湯用。另一個方法先把白胡椒用白鑊炒香，再用刀柄或木棍樁碎，這樣才可把白胡椒的味帶出。
胡椒蘿蔔煮大蜆食譜
至於煮白蘿蔔最怕便是那苦澀味，去除苦味除了加糖外，只要在料理前多做一步，就能輕鬆去除苦澀味道！
按圖看烹煮白蘿蔔4貼士：
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胡椒蘿蔔煮大蜆食譜
健康小貼士：
蜆含豐富鐵質，具補血的效用，有助維持新陳代謝。 在中醫角度，蜆主治開胃、明目、利小便等，在《本草綱目》中亦有記載。白胡椒味辛性溫，有溫胃散寒，行氣止痛作用。
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攝錄：陳嘉杰、李敏聰
剪接：呂志豪