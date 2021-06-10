海鮮食譜｜泰式涼拌海鮮酸辣透心涼　配梁祖堯泰式醬汁必放這調味

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-10 14:11

天氣悶熱，最適合就是吃一些涼浸浸的料理解解暑，如：沙律、涼拌等等。今次做的「泰式涼拌海鮮」，選用易熟又易處理的魷魚和鮮蝦做主角，再配上酸酸辣辣的泰式汁，吃起來寧捨清爽！

夏天一到就想吃涼拌料理，泰國菜雖然很多都辣到噴火，但它的沙律、涼拌菜其實也很美味。今次做的是泰式涼拌海鮮，高蛋白質又低卡，鮮蝦和魷魚灼熟再過冷河，好讓它能馬上降溫，保持爽口感，再與配菜及泰式汁拌勻即成。

泰式涼拌海鮮很適合夏天享用，感覺清爽，你也可以換成其他海鮮，如：蜆等等。

梁祖堯泰式汁

泰式汁是這道沙律的靈魂所在，坊間的做法很多，有加香茅的、有加椰漿的，但不外乎都是魚露底，配青檸、芫荽、檸檬葉等，其實做法並沒有規限，一切還是按自己喜好和口味調製。至於今次的泰式汁，是參考了梁祖堯的做法，事緣1年前看ViuTV的《晚吹空肚講宵夜》，梁祖堯示範了清蒸瀨尿蝦的食譜，指清蒸最能吃出瀨尿蝦的鮮味。為了提味，他就分享了自製的泰式醬汁，筆者跟著去做，家人都對這個汁讚不絕口！

梁祖堯曾在《晚吹空肚講宵夜》示範泰式汁做法，用它配清蒸瀨尿蝦相當匹配，並且跟各類海鮮都很夾。（ViuTV《晚吹 - 空肚講宵夜》節目截圖）

看過這節目後，我發現這個汁其實非常萬用，跟各類海鮮都很配，於是今次就用它來做一道涼拌菜——泰式涼拌海鮮。有看過這個節目都知道，梁祖堯不一定時時都會提供食材和調味分量，但這個汁的分量其實十分隨意，我也是邊調邊試，想鹹就加點魚露、想酸就加多點青檸汁、想甜就加點糖。值得一提的是，這個泰式汁有一種在泰國菜中比較「生面口」的調味料，就是壽司醋，它比白醋多了一個特點，味道較甜，不如白醋般嗆喉。

泰式涼拌海鮮食譜

健康小貼士：

蝦含豐富蛋白質，其優良蛋白質能修復人體受損的細胞，甚至補充膠原蛋白，使皮膚保持光滑。另一方面，蝦的脂肪含量偏低，對體質虛弱的人來說，是很好的天然補充營養食物。常聽人說魷魚膽固醇高，其實每100克約含100至300毫克膽固醇，近年有研究證實，魷魚所含的膽固醇大多不會對人體血液中的膽固醇濃度構成影響，相反還會降低三酸甘油酯，及含有EPA、DHA等對腦部及心血管有益的營養素。

攝影、攝錄、剪接：呂志豪

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