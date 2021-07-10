入廚貼士｜牛油果花擺盤呃Like必備！簡單保存方法延長食用期限

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-07-10 17:02

廚藝公社社員Alina Pan在Facebook貼文：長時間只能在家裡用餐，也來點儀式感！分享牛油果花切法及自己平時延長牛油果的保存方法。

牛油果花切法（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

購買進口牛油果經驗分享：我爬文看見有些網友在全聯購買的牛油果，也跟我有一樣有一些較不愉快的經驗！在全聯購買牛油果時常會有～買4顆...黑掉1～2顆的狀態！

可能是當次進口牛油果品牌問題，又或是其他果農才明白的專頁知識！因此需求量少時比較常會到JasonMarket或美式賣場，及一般水果連鎖店購買！除了狀態穩定，若有問題，合理狀態下也可全額退款 （僅限Costco&水果連鎖店）。

熟成牛油果延長保存方法

家裡的牛油果一直都是常備食物，但它們好似說好一樣一起成熟，儘管不同時間購入結果都不盡相同‎ ，以前都是直接冰冷藏，但成效不大！今天來跟大家分享除了冷凍外的保存方式：

用刀切除牛油果前端，裁切適當大小廚房紙巾覆蓋上整顆包覆上保鮮膜冰冷藏！這樣就可以延長牛油果的存放時間，儘早食用完，經驗分享可參考保存2周～18天！

成熟度

除了觀看外皮的顏色變化，蒂頭呈現乾燥狀態，或是搖晃牛油果，果核是否已和果肉分離？最好的方式還是壓蒂頭，若蒂頭容易按壓下去，此時便是牛油果口感最棒的時候！當下食用完畢最好！

社員回覆：「厲害我切酪梨（牛油果）都會爛爛的感覺...」、「沾醬油山葵吃很美味」、「酪梨在果核跟果肉的時候好難分離...」、「全聯一開始買幾次都好好吃，後來買的都是壞的...妳好厲害！我酪梨在剝皮去籽時就爛了」、「這個酪梨切小塊、+核桃堅果類、＋蘋果小塊，然後淋上檸檬汁非常消暑喔！」

相關文章：牛油果催熟｜氣炸鍋10分鐘催熟牛油果？原來包唔包錫紙有2大分別👇👇👇

+ 3 + 3 + 3

相關文章：牛油果｜減肥降血壓9好處患心臟病7類人不宜 日食1個減膝痛5成？👇👇👇

+ 18 + 18 + 18

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】