蔬果營養｜紫色抗老化助記憶、黃色保視力健康！5色蔬果防病必備

維持健康、預防疾病最好的方法之一，就是從食物中去獲得營養素。西方醫學之父希波克拉底說過一句話：「你的食物就是你的藥物。」這句話也許不是百分百正確，不過食物確實與健康息息相關。



天然蔬果除了有豐富的維他命、礦物質、纖維素之外，還含有豐富的植物生化素（phytochemicals），簡稱植化素。植化素提供了植物自我保護的功能，還有五顏六色的外觀。這些特殊成分能夠幫助提升生理的機能或預防、改善特定的疾病。以下要來告訴你5種顏色的蔬果裡含有什麼植化素以及功效。

５色蔬果含有的植化素及功效（點擊下圖看清！👇👇👇）

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1. 紅色蔬果

主要植化素：茄紅素、檞皮素、花青素

功效：

- 保護心血管

- 強化黏膜組織

- 防泌尿道感染

- 降低罹癌風險



代表蔬果：番茄、紅甜椒、紅鳳菜、紅蘿蔔、紅菜頭、洛神花、蘋果、士多啤梨、蔓越莓、火龍果、車厘子、桑椹等。

2. 黃、橘色蔬果

主要植化素：胡蘿蔔素、玉米黃素、類黃酮素

功效：

- 維持視力健康

- 提高免疫力

- 降低罹癌風險

- 強化心血管



代表蔬果：紅蘿蔔、南瓜、番薯、粟米、芒果、桔、橙、木瓜、菠蘿、哈密瓜、葡萄柚等。

3. 綠色蔬果

主要植化素：吲哚、麩胱甘肽、類胡蘿蔔素

功效：

- 強化骨骼與牙齒

- 維持視力健康

- 降低罹癌風險



代表蔬果：番薯葉、菠菜、芥菜、韭菜、莧菜、西蘭花、小棠菜、四季豆、黃瓜、青椒、蘆筍、牛油果、奇異果、番石榴等。

4. 紫色蔬果

主要植化素：類黃酮素、花青素

功效：

- 維持記憶力

- 抗老化

- 降低罹癌風險

- 強化泌尿系統



代表蔬果：藍莓、提子、黑莓、黑棗、茄子、梅子、黑豆、黑木耳、紫椰菜、香菇等。

5. 白色蔬果

主要植化素：硒、蒜素、花青素、植物性雌激素

功效：

- 強化心血管

- 降低膽固醇

- 降低罹癌風險

- 提高新陳代謝



代表蔬果：椰菜花、白蘿蔔、椰菜、洋蔥、山藥、杏仁、香蕉、水梨、柚子等。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】