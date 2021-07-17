荔枝營養｜美白肌膚養顏有助增強免疫力　三高病人不能吃過量！

荔枝正值產季，是現代許多人愛吃的水果，更是唐代楊貴妃最愛吃的水果，果肉清甜可口，營養價值高。台灣台安醫院營養師劉怡里表示，荔枝富含維他命C、E、葉酸、鉀離子、鎂離子等營養素，抗氧化力佳，不僅可以美白肌膚、養顏美容，並有助於增強免疫力，提高抗病能力，但不可吃過量。



▼荔枝營養（按圖👇👇👇）

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荔枝的醣分高，吃的時候要限量，劉怡里指出，以一份水果60大卡計算，5顆玉荷包約90克、7顆黑葉仔荔枝約100克，因此，若成人一天吃2至3份水果，每天玉荷包最多可以吃10至15顆，黑葉仔荔枝最多可以吃14至21顆。

劉怡里說，荔枝含有高維他命C，可以促進膠原蛋白的形成，預防黑色素大量形成，幫助肌膚美白，也富含維他命E，有助養顏美容，都是提高抗氧化成分很好的營養素。

荔枝還富含鉀離子，可利水利尿，能預防水腫；荔枝也有豐富的鎂離子，有助於維護心臟、肌肉及神經的正常功能。比較特別的是，玉荷包含有葉酸成分，除了適合孕婦食用外，近年研究發現，葉酸有助於預防心血管疾病的發生。

劉怡里強調，三高病人只要適量食用，其實都可以吃，重點是不過量。

按圖探索8大荔枝品種的特徵︰

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