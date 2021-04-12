三餸一湯｜番茄薯仔燴飯+南瓜汁通粉+蘋果批+健脾木瓜栗子粟米湯

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-12 12:51

健脾食物包括番薯、南瓜及蘋果等甜味食物。中醫上常說健脾的重要，脾好；氣好；不易感到疲乏，補腎、健肝及潤肺之外，脾臟健康是治百病之本。健脾益氣的食物亦有助補充陽氣和幫助「氣」循環，脾臟喜歡偏甜的食物味道，故此食物中自然的甘味，有益脾健胃之效。同時，多補充「黃色」的食物也有幫助，中醫認為黃色食物在五行中與脾一樣屬土，能入脾胃，保護脾胃健康及調節新陳代謝。

番茄薯仔燴飯

番茄薯仔燴飯絕對是超級開胃的住家飯！

煮番茄薯仔湯容易成功，加個白飯即成番茄薯仔湯飯，它絕對是懶人的福音，亦是一個人開飯的理想選擇。要是怕湯飯太乏味沉悶，來點茄汁及茄膏炒番茄，不放鹽也不相干，記得要加糖來引爆番茄的香甜味。然後將預先炒香的蘑菇片或薯仔粒一起翻炒，趁汁醬漸漸由稀轉稠之際，加入白飯拌炒均勻至上色。

【素食食譜】番茄薯仔燴飯香濃惹味超開胃 懶人簡單做法速速開飯

番茄薯仔燴飯食譜

南瓜汁通粉

南瓜汁長通粉

南瓜營養價值高，一個蒸熟了的南瓜，再入饌可演變出醬汁、湯、點心及糖水等，香濃南瓜汁長通粉，黃金組合實在誘人。極香濃的南瓜汁，有淡淡吃「金沙」（牛油鹹蛋黃汁）的感覺。想提升醬汁的香味，請加少少豆蔻粉，它是西餐常用香料，歐洲菜廚師必備，獨有的香味與眾多食材相配︰意麵、意大利飯、菠菜、蘆筍、牛肉及雞肉，可收錦上添花之效。

【南瓜食譜】南瓜汁長通粉素食可吃 特濃醬汁似「金沙」香味誘人

南瓜汁長通粉食譜

蘋果批

蘋果批。（資料圖片/李賢華攝）

懶人版本的蘋果批，搓、焗、油炸都全免，只需一塊麵包，15分鐘便做到！選用青蘋果，青蘋果比紅蘋果味酸，較適宜做甜品。至於，裹着蘋果蓉的麵包，以蛋漿黏合成長方形，髹上蛋液煎金黃便成，不過，別忘在麵包一邊𠝹上3刀，脹爆起來更有脆卜卜蘋果批的神髓。

【蘋果批食譜】免搓免焗免油炸 酸甜開胃一塊麵包搞掂！

蘋果批食譜

木瓜栗子粟米湯

木瓜栗子粟米湯。

木瓜栗子粟米湯用作日常補健湯水飲用，有助生津止渴、健脾養胃，湯色呈淺琥珀色的木瓜湯，湯味清甜怡人。煲湯時建議大家用較生或半生熟的番木瓜來煲，避免用太熟的木瓜煲湯，否則味道太甜之餘亦易爛易溶。此湯為素湯，用栗子代替瘦肉，而且粟米、紅蘿蔔、馬蹄及紅棗本身帶甜，不必放肉已可。

【健康湯水食譜】木瓜栗子粟米湯健脾養胃 生津止渴一家大細啱飲

木瓜栗子粟米湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「木瓜栗子粟米湯」之食用建議︰