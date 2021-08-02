三餸一湯食譜｜紫蘿炒牛肉+豆腐煎蛋+金銀蛋莧菜+消暑化濕湯水

除了瓜果當造，子薑、莧菜也是在夏天的新活道餐桌上少不了的食材，它們有別於瓜果的調味，大多選擇酸酸甜甜、或是鹹香來提升開胃指數，同時亦要清淡、清熱、去濕利水以防中暑。因此今次的食材子薑、莧菜、豆腐、冬瓜、荷葉為主，推薦金銀蛋莧菜，還有主菜的紫蘿炒牛肉、豆腐煎蛋，再來一個消暑化濕的冬瓜燈心草荷葉湯。

剪接︰黃卓敏



三餸一湯食譜：紫蘿炒牛肉、豆腐煎蛋、金銀蛋莧菜、冬瓜燈心草荷葉湯。

紫蘿炒牛肉

子薑是夏日最常食用的薑，也稱嫩薑，因此比老薑爽嫩和清香，沒有老薑辛辣。坊間會將子薑醃製成甜酸子薑，再以它入饌如紫蘿炒牛肉，與菠蘿、牛肉一同快炒便成了一道經典的酸酸甜甜家常小炒。甜酸子薑多數可在街市的醬料舖找到，或者亦可自己醃製。

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金銀蛋莧菜

莧菜，有紅莧、青莧。紅莧較粗，綠莧較滑；前者宜滾湯，後者宜炒拌。最簡單的，可加入鹹蛋、皮蛋作金銀蛋莧菜，鹹蛋白可作調味，鹽也省掉，一樣鮮甜。

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金銀蛋莧菜食譜

豆腐煎蛋

豆腐煎蛋有如中式蛋餅，將豆腐沾上蛋液煎至金黃色，配以調味豉油食用，兩者的配搭口感非常合襯，建議於蛋液中加一點芫荽，將味道層次大大提升同時亦成了一道健康有益的家常菜。

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豆腐煎蛋食譜

冬瓜燈心草荷葉湯

大暑剛過，但仍需注意解暑。解暑少不了凍飲，可是生冷凍飲有損脾胃，建議飲用清熱湯水「冬瓜燈心草荷葉湯」為身體去濕消暑，準備工序也不多，基本上把所有材料洗淨倒入鍋中煲1.5-2小時便可，不過痛風患者，腸胃虛弱、易泄瀉人士不適宜飲用。

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