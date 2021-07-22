煎釀豆卜食譜｜10分鐘家常菜　1招釀肉碎貼服不掉落豆卜要汆水嗎?

釀豆卜也算是不少家庭愛做的家常菜，部分超市甚至有已經釀好的「魚肉釀豆卜」，連釀餡的工夫都可以省掉。不過，相較魚肉，筆者更愛釀豬肉。這次就分享一道「煎釀豆卜」，只需10分鐘就完成，還配上帶點甜味的醬汁，吃起來不會太乾，也適合佐飯。



釀豆卜可煎可炸，但個人較喜歡吃煎豆卜，因為炸豆卜感覺太乾太熱氣。製作這道家常菜十分簡單，先將豆卜剪半，亦不用汆水。街市的豆卜有長形、方形、三角形，建議用前兩者，煎起來較均勻。釀餡前可擘開豆卜，加點生粉，這樣有助釀入更多餡，也包得更穩更貼服。

煎釀豆卜只需10分鐘便可完成。

煎豆卜建議先煎有免治豬肉的那邊，可以先定型並更易熟透。兩邊皆煎香後，加入調味料即成，十分簡單，是趕開飯也能輕鬆完成的菜式。

煎釀豆卜食譜

健康小貼士：

營養師陳國賓（Leslie）曾於《香港01》的訪問指，由於豆卜經過油炸，6至7粒已經相等於250卡路里，足足等於一碗飯。

攝影、攝錄：呂志豪

剪接：莊堅毅

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