龍眼冷知識｜富含維他命C為蘋果30倍！輕壓果實有彈性4大挑選秘訣

龍眼為盛夏必嚐當令水果，主要產期在每年8月，香Q甜蜜是炎熱夏季中不可缺少的珍饈。而全台灣龍眼的種植面積為10,612公頃，以台中市、南投縣、嘉義縣、台南市、高雄市為主要生產區，其中又以台南市種植面積居全台之冠（佔36%），主要分布於東山區、楠西區及南化區。在今年受冬季低溫乾燥氣候加持下，龍眼開花情形極佳，想要品嚐香甜龍眼的民眾千萬別錯過。



龍眼營養及挑選秘訣（按圖看清！👇👇👇）

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龍眼富含氨基酸，食當季最營養

《本草綱目》記載：「龍眼味甘，開胃健脾，補虛益智」。根據台灣衛福部食品營養成分表，100公克新鮮龍眼含菸鹼素（Vit B3）0.6 mg，為蘋果的6倍、奇異果的3倍；維他命C 95 mg，為蘋果的30倍及櫻桃的9倍。龍眼果肉中除了富含維他命外，其營養價值也不容小覷，尤其富含各種人體不可或缺的氨基酸，如丙胺酸67 mg，天門冬胺酸194 mg，是當季的養生聖品。

龍眼品種多、各具風味

台南區農業改良場說明，龍眼其實有許多品種，如「五月龍眼」、「青殼」、「粉殼」、「潤蒂」及「紅殼」等，各具不同獨特的風味，建議消費者可於產季多多選購。除了「鮮食」外，龍眼花所製成的「花茶」及「花蜜」，具有特殊香氣；果實經過焙製後製成的「龍眼乾」，自古被視為極為珍貴養身補品，其香味濃郁，添加於糕餅中增加風味與味蕾層次。

好龍眼的四大挑選撇步

建議消費者選購龍眼鮮果時，有4大原則：

1、把握果皮黃褐色

2、外觀完整亮麗、光滑且無粗糙感

3、輕壓果實有彈性

4、易剝殼且果肉剔透晶瑩



帶回家後可用包裝紙類包覆後裝進塑膠袋內，放入雪櫃冷藏，可延長一週賞味期限，但仍建議盡快食用完畢，才能享受果實的新鮮口感。

請按下圖看15種水果的維他命C含量排名（以每100克計算）：

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：8月龍眼旺季來了，挑選和保存秘訣大公開！】