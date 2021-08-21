釋迦營養｜抗氧化抗發炎保持好氣色　熱量豐富集5大健康好處

過去2020年榮獲BBC世界上最有營養食材第二名的釋迦，同時也是台灣2020年外銷產值第一名的另類台灣之光，究竟釋迦有什麼厲害的地方呢？讓台灣Heho營養師宜庭來為您介紹。



釋迦幼果長得像荔枝，又叫做「番荔枝」，又因為形似釋迦牟尼佛的頭像，因此大家更習慣叫它「釋迦」。原產於熱帶美洲的釋迦最早由荷蘭人引進台灣，最常見的品種是軟枝釋迦、大目釋迦及鳳梨釋迦，產季為秋冬季，目前在台灣最大的產地為台東。甜美多汁的釋迦在2020年被BBC評選為最有營養食物第二名，以下來介紹釋迦的營養價值：

▼釋迦5大營養好處（點擊下圖看清👇👇👇）

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好處1：保護心血管、調節血壓

每百克的釋迦含有390毫克的鉀離子，屬於高鉀水果。飲食中攝取足夠鉀離子有助於調節血壓，降低腦血管與心血管疾病發生的機率。依據台灣國民營養大調查，台灣人青壯年族群的鉀離子攝取不足，再加上鈉攝取超標，不平衡的狀態對心血管造成很大的負面影響，而釋迦、香蕉等高鉀水果就是很好的鉀離子來源。同理，若是排鉀功能不佳的腎臟病患者，就不能吃太多。

好處2：抗氧化、抗發炎，保持好氣色

釋迦維他命C含量每百克高達99毫克，在水果中算是名列前茅的，不過鳳梨釋迦的維他命C就較少，每百克只有27毫克。維他命C在體內扮演重要的角色，除了幫忙消滅自由基抗氧化、提升免疫力抗發炎之外，還能幫助提升體內鐵質的吸收率與膠原蛋白的形成。

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好處3：營養密度高、熱量豐富

釋迦及鳳梨釋迦的熱量每百克都超過一百大卡，約為蘋果的五倍、番石榴的三倍。熱量及營養密度高，加上釋迦在中醫屬於偏溫性的水果，對於營養不足或是體虛者，可以吃釋迦補充能量及熱量。不過相對的，營養過剩、想減肥者以及糖尿病患者就要控制食用的量，或適量取代食物了。

好處4：養顏美容

釋迦的維他命B2 與其他水果比起來更豐富，維他命B2又稱核黃素，作為能量代謝的輔酶，支援體內的抗氧化酵素系統，維護皮膚健康及組織修復，加上豐富的維他命C含量促進膠原蛋白形成，幫助皮膚維持水嫩漂亮！

好處5：安定心神

釋迦中的維他命B2、B3及B6含量豐富，這些維他命參與體內營養素的代謝，維持大腦及神經系統的正常運作，缺乏時與腦功能及情緒都有很大的關係，下次覺得心情鬱悶的時候，不妨多吃幾口釋迦或香蕉，補充天然的維他命吧！

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】