減肥｜單靠吃香蕉減重恐致身體機能大亂？有益健康但不宜大量食用

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-02-18 15:02

方便攜帶、營養豐富的香蕉是不少健身人士的最愛，最近坊間也興起香蕉減重，台灣台安醫院營養師劉怡里表示，1根香蕉熱量約等於3分之1碗白飯，含有豐富的鉀、鎂、膳食纖維，且屬於快樂水果，確實有益健康，但不宜大量食用，以免引發腸胃不適。

點擊下圖看清香蕉營養、長期以香蕉減肥有什麼影響？

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台灣台安醫院營養師劉怡里說明，香蕉含有豐富膳食纖維、抗性澱粉、維他命B、維他命C、鉀、鎂等礦物質。在台灣食品營養成分資料庫中，香蕉為鉀含量最高的水果。鉀的最大功用為調節血壓，以及維持人體的循環代謝、調控水分平衡，並能改善肌肉和神經系統。此外，香蕉鈉含量很低，為「高鉀低鈉」的食物，經常攝取有助於心血管保健，預防高血壓。

另外，抗性澱粉也能改善排便體積，同時增加腸胃道蠕動和益生菌健康，而膳食纖維同樣也可促進腸道蠕動，幫助排便，因此有便秘困擾的人可以多吃香蕉。但對於想減重的民眾來說，千萬不要嘗試香蕉減重，1天只吃4根香蕉，全部熱量僅有5、6百大卡，僅等於1份正餐，最可怕的是，香蕉為碳水化合物，缺乏蛋白質、脂肪，如果長期以香蕉減肥，可能只少了肌肉，但卻容易掉髮、月經變亂、免疫力下降。

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劉怡里提到，門診曾遇過嘗試香蕉減重的民眾，1天只吃3、4根香蕉，如以100克香蕉85大卡計算，1天總熱量攝取不到500大卡。不過，該名女個案3天就因為熱量不夠，餓到快暈倒。

至於哪個時間點最適合吃香蕉？根據《國際肥胖雜誌》1項研究指出，人體早上燃燒卡路里較有效率，可以當成早餐的一部分，劉怡里建議，早餐吃1根香蕉，再搭配燕麥、牛奶、堅果，以及一些好的澱粉，就能讓人元氣滿滿。

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