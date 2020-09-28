【中秋三餸一湯食譜】電飯煲蒸雞+栗子燜排骨+黃金蝦+迷你冬瓜盅

中秋還有幾天就到，今年中秋大家會出去食還是自己煮？人少少又想在家裡做節的話，不妨參考以下建議的三餸一湯，不但有時令食材，亦有海鮮、有肉、有菜和湯水，十分圓滿。

整頓飯講求營養均衡，各類食材都有。過時過節怎可以沒有雞？長輩一般都講求意頭，食雞就要原隻上，不要冇頭冇尾。以為處理一隻雞很困難，其實也不然，將雞和薑、葱放入電飯煲，蒸15分鐘左右已完成極簡易的「電飯煲蒸雞」。要是擔心自己沒有切雞的本事，那乾脆剪雞好了，下文會有圖解，包保不會雞手鴨腳。

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第二道菜是「栗子燜排骨」，秋天很適合食栗子，中醫指它有「腎之果」美譽，性溫味甘，有養胃健脾、補腎強筋骨的功效。由於燜餸所需的時間較長，建議排骨可預先醃定，並且購買去殼栗子肉代替原粒栗子，一來省時，二來避免剝殼剝到手軟。這道菜只要做好前期的準備工夫，之後大部分時間都是等它燜好，大約30至45分鐘，因此筆者建議你可以先做這道菜，燜排骨的同時，就開始煮電飯煲蒸雞。

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第三道菜是「黃金蝦」，鹹蛋黃拌煎蝦，意頭好，味道更好，絕對無人能抗拒。這道菜一定要熱辣辣才好食，建議留待最尾才做。原食譜是整隻蝦上，但很多人嫌麻煩，不想動手剝蝦殼、也不講求上碟大大件，可先去蝦殼、蝦頭等，單用蝦仁製成「黃金蝦球」，啖啖肉就更方便。

湯水方面，筆者絕對推薦「迷你冬瓜盅」，比一般的冬瓜湯更體面，而且迷你冬瓜比大冬瓜小巧，一家幾口過節飲啖湯，這個大小最適合不過。冬瓜湯似乎比較適合盛夏飲用，其實它的當造期去到年尾，現時天氣未算太涼，即使不需消暑，當作袪水腫、養顏的湯水飲用也很不錯，配夜香花、瘦肉、冬菇粒等等，更是清甜味美。

剪接：潘諾兒

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