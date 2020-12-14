俗語「冬大過年」，每逢冬至家家戶戶的各成員都會回家與一家人食飯，最好當然用上時令的食材為家人炮製窩心一餐。正煩惱冬至過節菜要煮什麼？不妨參考以下簡單的過節菜：梅子蒸花蟹、冬菇燜花膠、瑤柱扒豆苗及海鮮豆腐羹，媲美大酒樓味道。

冬至三餸一湯：冬菇燜花膠、瑤柱扒豆苗、梅子蒸花蟹、海鮮豆腐羹

梅子蒸花蟹

做冬又怎可以沒海鮮，梅子蒸花蟹酸酸甜甜非常開胃，清蒸更可吃其鮮味。如害怕劏蟹，可以參考大廚雷啟裕所教的劏蟹教學，只需8個步驟一次成功。

【梅子蒸花蟹食譜】酸甜惹味下飯一流 2大貼士克服劏蟹心理關口

梅子蒸花蟹食譜

冬菇燜花膠

冬菇燜花膠，一般做法其實非常簡單，與冬菇同燜約45分鐘，已很入味，膠原蛋白豐富，滋潤養顏又得體，自煮的價錢比上酒樓吃的來得相宜，還可按喜好或能力挑選哪種花膠，增加菜式質量。

【冬菇燜花膠食譜】滋潤養顏 浸煮燜簡易步驟煮出大廚風範

冬菇燜花膠食譜

瑤柱扒豆苗

冬天做節必吃當造豆苗，炒豆苗一般用油量會較多，傳統會用雞油，但在家中貪圖方便也可用其他食油代替。落鑊時記得加糖，目的是除走苦澀味、草青味，也令豆苗看起來更翠綠鮮嫩。

【瑤柱扒豆苗食譜】冬天做節必吃當造豆苗 想菜葉翠綠光澤有辦法

瑤柱扒豆苗食譜

海鮮豆腐羹

海鮮豆腐羹的做法非常簡單，處理好所有海鮮後便可以開火倒進鍋中煮。海鮮用料豐儉由人，豐富的可以用上新鮮的鮑魚粒、帶子粒；簡單快捷的可以用上冰鮮的蝦仁、八爪魚粒等，嫰滑豆腐搭配海鮮，清爽又不油膩令人停不下來！

【海鮮豆腐羹食譜】入秋暖身湯羹 海鮮用料豐儉由人！

海鮮豆腐羹食譜

芋圓

冬至少不了吃湯圓代表團圓，怕麻煩當然可以用現成的再烹煮甜湯食用，但有時間的話未嘗不可自己搓，不過製作湯圓的功序比較繁複，轉戰製作芋圓也是一個不錯的方法。對比糯米做的湯圓，芋圓更容易消化，一家老少聚首一堂都啱食。

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