氣炸鍋食譜｜椒鹽鮑魚新手做節菜　詳解處理鮑魚綠色物體可吃嗎？

教煮
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冬至快到，想煮做節菜不一定要雕龍雕鳳。如果想炮製一些體面的過節菜，不妨考慮這個椒鹽鮑魚。新手可能以為鮑魚很難處理，其實不然，而且這個食譜只用氣炸鍋便可，全程僅20分鐘，適合不想弄得滿屋油煙的你！

椒鹽菜式不止得椒鹽豆腐、椒鹽鮮魷，其實椒鹽鮑魚也很受歡迎，花些心思去擺盤的話，一點也不失禮，做節也相當適合。椒鹽鮑魚所用的是鮑魚仔，其實不算貴，街市$50就買到6至8隻。

即使要處理鮑魚，但其實炮製椒鹽鮑魚的所需時間只是大約20分鐘左右，而且用氣炸鍋更方便。

有時在網上見到有人問鮑魚肉連住的灰綠色物體能否食用，答案是不能。因為那是鮑魚的腸胃和肝胰臟，當鮑魚在大海進食後，微生物或藻類的毒素或會依附於內臟，骯髒得很，不吃為妙。新手可能不懂得怎麼處理鮑魚，尤其是見到生鮑魚的肉還在動的時候，或者不知所措，更莫論要擦鮑魚和起出內臟了。筆者曾請教過廚師，他並不建議直接用刷子擦洗鮑魚，直指這樣會令鮑魚變韌，失去彈牙感，其後他分享了正確做法。

請按下圖睇鮑魚起肉圖解：

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以前已經示範過椒鹽鮮魷椒鹽瀨尿蝦等做法，但都是用鑊去炒和炸，原來氣炸鍋都一樣能製作椒鹽菜式。只要先將氽過水的鮑魚撲粉氣炸，再炸蒜蓉、辣椒、葱等以釋出味道，再將調味與鮑魚拌勻便可上碟。

椒鹽鮑魚食譜

攝影、攝錄：陳嘉杰

剪接：羅子揚

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