【健康湯水食譜】黑蒜蟲草花豬骨湯　長期食黑蒜易傷肝6類人不宜

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-02-27 11:00

黑蒜，對於有留意養生食療的人並不陌生，因它曾是風靡日、韓、東南亞的健康食品，筆者嘗試過後更使味蕾打開新世界。用黑蒜作為湯水材料，配以蟲草花及螺片等食材，熬煮成補益肝腎、滋陰養顏的養生湯水。

黑蒜除了用作蒸煮外，亦可用作煲湯之用，令湯水帶有微微的甘甜，為味覺帶來另一番滋味。它有別於一段的大蒜，手感如軟身橡皮糖般，入口沒有大蒜的辛辣感，處理上亦比大蒜來得容易。不過如用作煲湯用的話，建議連皮煲，因蒜皮也有大蒜素可以一同把營養吸收。若想黑蒜的香氣更出，可以在蒜皮頂部剪十字以便味道溢出。

黑蒜蟲草花豬骨湯食譜

一日一黑蒜有助身體健康？

曾經有blogger都吹捧一日一黑蒜有助身體健康、降血壓。不過註冊中醫師郭志華博士指長期服用黑蒜會傷肝損目、出現燥熱、口乾舌燥、便秘、暗瘡、胃痛、失眠等問題，而且也非人人適宜食用，經常熬夜、產後婦女、體質燥熱、陰虛火旺、服薄血丸患者、胃酸過多人士都不宜食用黑蒜。

黑蒜蟲草花豬骨湯食譜

黑蒜蟲草花豬骨湯有健脾和胃，補益肝腎，滋陰養顏的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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