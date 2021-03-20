【去濕湯水食譜】土茯苓赤小豆豬骨湯春天必備　清熱解毒去濕通絡

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-03-20 12:00

近日天氣潮濕得很，天文台較早時間已預告「春分」（20日）當天，最高相對濕度達100%！春天潮濕難免出現身體疲倦、皮膚痕癢等現像，此時少不了利用去濕食材如土茯苓、薏米等煲個去濕湯水，紓緩不適的狀況。

香港位處沿海地帶，易受潮濕天氣影響，加上平日休息及睡眠不足，引致脾胃弱、濕氣重，在春天的天氣下更容易出現身體不適的狀況。去濕食材不只有薏米、赤小豆，土茯苓也是一種溫和的去濕藥材，能除濕解毒，通利關節。

去濕湯水土茯苓赤小豆豬湯

今次是筆者第一之接觸土茯苓，市面有乾和新鮮的可供選擇，是次則選擇用新鮮土茯苓煲湯。新鮮土茯苓可在街市找到，它的外型岩岩巉巉，帶有泥士，一斤約$32左右。新鮮土茯苓並沒有太多的處理工夫，菜販都會幫忙將鮮土茯苓切成薄片，方便煲湯。聞說用土茯苓煲出的湯水味道帶回甘，不知是否加了4粒蜜棗的緣故，入口帶有甜味其後留有少許甘味，對於小朋友來說也很容易接受。

土茯苓赤小豆豬湯骨湯食譜

土茯苓赤小豆豬湯骨有健脾利水、去濕通絡、清熱解毒的功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 4 + 4 + 4

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