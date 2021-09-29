西湖牛肉羮食譜｜15分鐘家常菜鮮美可口　2種材料助牛肉更滑溜！

西湖牛肉羹香淳潤滑、鮮美可口，每一口都有牛肉碎、雞蛋和冬菇的香氣及咬口，材料簡單但味道超然，屬價廉物美的湯羹。利用牛肉碎製作湯羹難免會遇到肉碎大小不一，筆者則有一個方法可以避免此情況發生，確保每一口的湯的肉碎大小相同。
西湖牛肉羹是杭州市的一道傳統名菜，主要材料有免治牛肉、芫荽碎、鮮冬菇及蛋白，製作方法亦非常簡單，只需將所有材料切碎煮滾，最後加入調味料及倒入蛋白拌勻成蛋花便完成，因此在當地此湯羹是一道簡單的家常菜。
雖說烹煮過程簡單，但仍有兩點需要注意，其中便是醃牛肉。除了基本的醃牛肉調味料如生抽、麻油、糖及胡椒粉外，也可以加生粉水及油令肉質更滑。此外，平常都會將肉碎一次過倒入湯中，但牛肉遇熱不久便會熟，若不快手攪拌的話或會令肉碎的大小不一，影響整體口感。因此筆者建議先將一湯勺的湯加入免治牛肉，拌成肉碎，確保大小相近才倒入鍋中煮滾。
健康小貼士：
牛肉的蛋白質極為豐富，其中胺基酸亦有助大病初癒或手術後的病人修復身體機能，配合補血的鐵質，既可補中益氣，亦能改善貧血。而牛肉中的肉鹼可幫身體代謝脂肪，提升肌肉率。
攝錄：詹郭敏
剪接：徐家希
西湖牛肉羹（煮／Boil）
3-4人分量 1級難度 15分鐘
材料：
免治牛肉200克
芫荽碎40克
鮮冬菇4隻（切碎）
蛋白2隻
雞湯250毫升
水1公升
胡椒粉1茶匙
鹽1/2茶匙
生粉水4湯匙
醃料：
生抽1湯匙
油1茶匙
麻油1茶匙
胡椒粉1茶匙
糖1/4茶匙
生粉水1湯匙
做法：
1. 免治牛肉用醃料醃15分鐘；蛋白拂打成蛋白液。
2. 雞湯、水及鮮冬菇中火煮滾，中火滾3分鐘。
3. 將1湯勺的湯加入免治牛肉，拌成肉碎再倒入煮滾。
4. 加入生粉水煮至稍稍稠身。
5. 慢慢加入蛋白攪拌煮成蛋花。
6. 加入鹽、胡椒粉及芫荽碎拌，即成。
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