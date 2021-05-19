番茄肉碎湯飯食譜｜酸甜醒胃特製濃郁番茄湯3貼士　炒番茄用咩火?

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天氣炎熱，口淡淡無胃口又不想花時間留在高溫的廚房中？一於煲個酸甜開胃的「番茄肉碎湯」，由於只是滾湯，所以20分鐘已經有湯飲，加碗飯便可製成泡飯，增加飽肚感！

番茄肉碎湯的配搭變化萬千，食譜中的粟米、本菇只是其中一個配搭，大家可以加入自己喜歡的食材如豆腐、蜆肉等；茹素者則可減去肉類。番茄肉碎湯的重點當然是番茄湯底，製作港式番茄湯底的步驟看似簡單，但往往味道都不夠餐廳的濃郁，並不是因為新鮮的番茄或者茄汁不夠，而是炒番茄時不夠徹底！

番茄肉碎湯飯食譜

何謂徹底？按圖看以下製作濃郁番茄湯貼士！

番茄湯不一定配飯，喜歡的亦可用此番茄湯作其他湯麵的湯底如茄牛通、番茄豬膶湯米線等。如想選購甜番茄，可以跟日本蔬果業界龍頭代表杉本桑先生所教授的貼士，目測哪個番茄比較甜！

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番茄肉碎湯飯食譜

健康小貼士：

番茄以含有豐富茄紅素見稱，它是天然的抗氧化劑，抗老功效一流，但必須和油配合，才能容易釋放及被人體吸收。除此之外，番茄亦有磷、鐵、鉀、鈉、鎂及維他命C等，每日只需吃2個番茄，就能滿足人體每日所需的維他命C含量。

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攝錄：詹郭敏、李海霞
剪接：呂志豪

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