蔥營養｜降膽固醇抗衰老助防癌6大健康好處　哪3類人不宜吃葱？

吃蔥（辛香食物）能消暑！只要吃得恰到好處，有開胃的效果，因為蔥含有揮發油，其主要成分為蔥素，還含有二烯內基硫醚、草酸鈣，散發出一種獨特的香辣味，能刺激唾液和胃液分泌，增進食慾。



也能去除體內濕氣及暑氣，因此很適合香港、台灣民眾在濕熱的夏天食用。除此之外，蔥還有很多你可能意想不到的好處喔！

▼蔥6大營養好處（按圖看清👇👇👇）

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1. 降低膽固醇

現代科學發現，蔥有降低膽固醇的作用，經常食蔥，膽固醇不易在血管壁上沉積。而且蔥葉部分比蔥白部分含有更多的維他命A、C及鈣。

2. 有助改善長期疲勞

生蔥含烯丙基硫醚，與含維他命B1含量較多的食物一起攝取時，會促進食物的澱粉及糖質變為熱量，可以緩解疲勞。

3. 提升人體免疫力

蔥的刺激性氣味來自於屬於蒜素的揮發性成分，可以抗菌殺菌，幫助化痰及緩解喉嚨痛。含有維他命B2、維他命C、菸鹼酸、鈣、磷、錳、硒、β-胡蘿蔔素等營養素，維他命B2和菸鹼酸都屬於B雜，是維持腦、神經以及皮膚不可或缺的營養素，特別是維他命B2促進生長，而菸鹼酸能夠維持皮膚和黏膜的健康，對於預防感冒十分具有幫助。

4. 抗氧化、延緩衰老

蔥綠色部分β-胡蘿蔔素豐富，能夠保護鼻子和喉嚨的黏膜，並具有抗氧化的作用。而含有的多酚與類黃酮可以幫助身體抗氧化、延緩衰老。

5. 預防便秘

富含果膠（水溶性膳食纖維），維持腸內保持濕潤及預防便秘，降低大腸癌的風險。

6. 預防癌症

蔥類食物都含有特殊氣味，此氣味主要來自有機硫化物（硫化丙烯）成分，這些硫化物能促使體內排除致癌物質的酵素活性增加，相對減少身體罹患癌症的機率。

蔥所含的果膠有抗癌作用，可明顯地減少結腸癌的發生，蔥內的蒜素也可以抑制癌細胞的生長。蔥還含有微量元素硒，可降低胃液內的亞硝酸鹽含量，對預防胃癌及多種癌症有一定作用。

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吃蔥的注意事項

身體容易燥熱發炎，眼睛有問題，腸胃不好的人，吃辛香料時都要很小心。如蔥屬辛溫食物，有含硫的胺基酸，不能跟蜂蜜一起吃，否則所形成的化合物，會刺激腸胃，讓人拉肚子。而當眼睛有結膜炎、乾眼症、麥粒腫，或是青光眼，也不能吃過量的蔥，否則反而會損傷視力。此外，皮膚容易搔癢、過敏的人，吃太多蔥，也可能將體內的過敏物質都誘發出來。

不宜食用的對象

1. 蔥有發汗作用，體味較重、汗多者不宜食用過多蔥。

2. 體質屬於內熱外虛，容易盜汗、常熱咳、口乾舌燥者，不適合吃蔥。

3. 胃腸道疾病患者。患有胃腸道疾病特別是潰瘍病的人不宜多食。



好蔥這樣挑

蔥的氣味來源主要來自於黏液，因此品質愈好的蔥，所含的黏液量愈多。

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