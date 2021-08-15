康普茶營養｜平衡腸內菌叢生助排便　想減肥又嘴饞5種人適合喝！

康普茶（又稱紅茶菌，Kombucha）是風行歐美的流行飲品，許多明星偶像都為它著迷，究竟它迷人之處在哪呢？這次以懶人包的形式講解康普茶的起源、成分、對人體的好處等給大家聽，讓營養師帶你一窺康普茶的風采吧！



▼康普茶是什麼？有什麼營養價值？（點擊下圖率先看清！👇👇👇）

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康普茶最早起源於中國古代，是同時具有茶、醋、酒等風味的發酵飲品，擁有許多營養物質，屬於機能性飲品的一種。目前已在歐美捲起一股流行風潮，讓許多歐美偶像明星都對它愛不釋手，在台灣的高級餐廳中也常見它的身影，專家預估在2027年，康普茶的全球消費市場將到達70.5億美元。

康普茶不僅好喝，還有許多營養

康普茶具有多種營養成分，如：礦物質、維他命、多酚類、纖維質、有機酸等，還含有益源質。

益源質是益生菌所產生的代謝物，不僅能讓腸胃道更健康，也具有協助人體抗發炎、抗氧化、調節免疫、降血壓等許多優良好處。

而依照不同品牌，使用不同菌種進行發酵，所發酵製成的康普茶成分也會有所不同，像是部分廠商會使用特殊菌種達到去除酒精的目的，讓大朋友、小朋友都喝得開心！

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康普茶的功效與對人體的好處

飲用康普茶對於人體有許多好處，像是補充人體所需養份、平衡腸內菌叢生態等等。

另外也因為康普茶能使人體腸胃道好菌增加，所以當擁有健康的腸道菌相後，可以進一步帶給我們好心情、促進人體新陳代謝、使排便順暢！

康普茶是由SCOBY、茶、糖發酵而成

康普茶的原料包含SCOBY（酵母等共生菌）、茶和糖，三者原料混合後，經過發酵7-21天製造而成。發酵過程中SCOBY以茶和糖作為養分進行發酵，進而產生許多營養物質，例如：多酚類、益源質等等。

有部分廠商也會加入UHT殺菌技術，使成品品質更加穩定，延長康普茶的保存期限，同時留下重點營養物質。

那哪些人適合喝康普茶呢？

康普茶兼具好喝、營養、低糖、少負擔的特色，很適合各種族群使用！像是：想減重又會嘴饞、想喝飲料又希望健康、經常外食但想補充營養、久坐想要腸胃健康，還有自覺代謝下降、想要增加代謝的民眾等，都非常適合飲用康普茶喔！

去哪裡喝得到康普茶？

康普茶除了在一些高級餐廳出現外，也有在便利店、超市、網絡平台等販售了喔！心動不如馬上行動，改緊去買一杯康普茶，跟上康普茶風潮吧！

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【本文獲「好食課」授權轉載。】