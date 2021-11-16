Gi味俱全｜黃淑儀燜清湯牛腩8大貼士　牛坑腩腍滑不鬆散要靠這招

清湯腩是許多人去牛腩麵店都會叫的菜式，不過很多人都以為這道菜很難自製，因此不會在家裡自己燜。黃淑儀（Gigi姐）都曾經一樣，在溫哥華居住時，想食清湯腩卻遍尋不獲，幸好得一位大廚朋友教路，才知道原來在家燜清湯牛腩一點也不難。她又分享了燜牛腩腍滑卻不會鬆散軟爛的小貼士，馬上跟她學習吧。
黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集，分享了「清湯牛腩」的做法，她憶述自己在溫哥華居住時，有日忽然很渴望食到清湯牛腩，不過這菜式在北美洲並不常見，反而你想吃一碗台式牛肉麵還比較易找到。於是，Gigi姐致電一位叫「老大」的大廚朋友，詢問對方其餐廳可有清湯腩，對方回答說：「冇呀，但好容易整啫Gigi，你落香料煲、牛腩汆水，煲個零兩個鐘得啦！」於是Gigi照大廚的方法去做，燜牛腩原來果然沒想像般難。
其後，Gigi姐更在烹飪節目上為時裝設計師鄧達智炮製這道菜，對方一試愛上，到下次派對時，鄧達智指明要再食Gigi姐煮的清湯腩，讓她有難以形容的滿足感。Gigi姐說，可以的話就買坑腩，若找不到的話，用牛腱、牛肋條亦可，記者就照著她用的方法，綜合出8大貼士。
請按下圖睇Gigi姐燜清湯牛腩的材料、步驟和貼士：
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清湯牛腩食譜
材料：
牛坑腩1.2公斤
薑3片
湯底：
陳皮1角
八角2顆
甘草4片
黑椒粒1湯匙
香葉4片
冰糖1湯匙
紅椒1隻
草果1個
桂皮1條
鹽1茶匙
薑4片
水適量（浸過牛腩面）
做法：
1.牛腩入鍋，熱水蓋過面，加薑數片，開中小火，汆水半小時。
2.另備一鍋大水，加入湯底香料，跟牛腩同時間開火熬煮出味。待牛腩汆水後，取出牛腩加入香料水中，繼續煲1.5至2小時。
3.牛腩煮好後，取出放涼，切件。煮牛腩湯汁另外加熱，上碟後，再淋上煮熱的湯即可。
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