Gi味俱全｜黃淑儀燜清湯牛腩8大貼士　牛坑腩腍滑不鬆散要靠這招

清湯腩是許多人去牛腩麵店都會叫的菜式，不過很多人都以為這道菜很難自製，因此不會在家裡自己燜。黃淑儀（Gigi姐）都曾經一樣，在溫哥華居住時，想食清湯腩卻遍尋不獲，幸好得一位大廚朋友教路，才知道原來在家燜清湯牛腩一點也不難。她又分享了燜牛腩腍滑卻不會鬆散軟爛的小貼士，馬上跟她學習吧。



黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第二季》其中一集，分享了「清湯牛腩」的做法，她憶述自己在溫哥華居住時，有日忽然很渴望食到清湯牛腩，不過這菜式在北美洲並不常見，反而你想吃一碗台式牛肉麵還比較易找到。於是，Gigi姐致電一位叫「老大」的大廚朋友，詢問對方其餐廳可有清湯腩，對方回答說：「冇呀，但好容易整啫Gigi，你落香料煲、牛腩汆水，煲個零兩個鐘得啦！」於是Gigi照大廚的方法去做，燜牛腩原來果然沒想像般難。

Gigi姐在加拿大生活的時候，有次很想食清湯腩，最後有位大廚朋友親自教路，她才學識在家裡燜清湯腩。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

Gigi姐用牛坑腩製作清湯牛腩，好友鄧達智食過翻尋味。（節目截圖：《Gi味俱全第二季》）

其後，Gigi姐更在烹飪節目上為時裝設計師鄧達智炮製這道菜，對方一試愛上，到下次派對時，鄧達智指明要再食Gigi姐煮的清湯腩，讓她有難以形容的滿足感。Gigi姐說，可以的話就買坑腩，若找不到的話，用牛腱、牛肋條亦可，記者就照著她用的方法，綜合出8大貼士。

請按下圖睇Gigi姐燜清湯牛腩的材料、步驟和貼士：

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清湯牛腩食譜



材料：

牛坑腩1.2公斤

薑3片



湯底：

陳皮1角

八角2顆

甘草4片

黑椒粒1湯匙

香葉4片

冰糖1湯匙

紅椒1隻

草果1個

桂皮1條

鹽1茶匙

薑4片

水適量（浸過牛腩面）



做法：

1.牛腩入鍋，熱水蓋過面，加薑數片，開中小火，汆水半小時。

2.另備一鍋大水，加入湯底香料，跟牛腩同時間開火熬煮出味。待牛腩汆水後，取出牛腩加入香料水中，繼續煲1.5至2小時。

3.牛腩煮好後，取出放涼，切件。煮牛腩湯汁另外加熱，上碟後，再淋上煮熱的湯即可。

