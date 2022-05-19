熱情果營養｜護心美肌降血壓素食者補鐵佳品　發炎不宜3類人慎吃

熱情果酸酸甜甜的滋味，是炎夏消暑的優質水果。它的膳食纖維含量高，可助消化、改善便秘，又富含維他命A、B2、C、鉀及鐵等營養素，可降血壓、維護心血管健康，還有美肌、提升代謝、減重等好效果。



熱情果營養（點擊下圖看清👇👇👇）

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利尿降血壓 助消化防便秘

台安醫院營養師劉怡里指出，熱情果含鉀離子高，具利水利尿作用，很適合高血壓的人食用；膳食纖維相當豐富，幫助排便順暢又助消化，對肥胖的人來說，有飽足感，可以幫助減重。

護眼抗炎修復皮膚 素食者補鐡佳品

熱情果也是維他命A、B2、C很好的來源，有抗氧化作用，可抑制人體的發炎反應，幫助皮膚修復，增加代謝作用，有美肌效果，也具有保護視力、強健骨骼的功效。劉怡里說，百香果含鐵量不錯，吃素的人可食用補充鐵質。

３類人慎吃

熱情果很適合打成百香果汁飲用，還可以取代調味料，製成百香果果醬，代替蛋黃醬淋在生菜沙律上的佐醬，與雞肉或三文魚也是很搭的醬汁。劉怡里提醒，腸胃不好的老人、發炎的人、易脹氣的人則不宜多吃百香果。

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