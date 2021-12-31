2021十大湯水食譜｜逾半健脾胃3款有栗子　潤肺養顏健康靚湯食譜

除夕，終於到了一年的最後一天，回顧過我們的10大最受歡迎菜式食譜後，輪到更多人喜愛的 「湯水篇」。湯水除了滋潤美味，還有不同功效，而且做法簡單，沒有太多技巧，買好材料按圖索驥，便可炮製到一煲煲愛心靚湯，成功率近乎100%。2021年最多收視的10款湯水食譜，竟逾半健脾胃！年尾經過一場又一場的節日盛宴、派對狂歡，也是時候煲碗健康靚湯補補了。



每款湯水食譜，除了做法步驟外，我們還邀請不同醫師講解每款湯水的療效，材料的屬性，哪些人適宜、哪些人須慎飲，以防大家藥石亂投，愈補愈傷身。以下10款最多點擊的湯水食譜，有清熱滋潤、補血益氣、健脾養胃、潤肺養顏...等，總有一款啱你。

第1位：蓮藕章魚綠豆湯補氣益血 脾胃虛易熱氣最啱飲！

蓮藕章魚綠豆湯食諎

第2位：冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯 清熱滋陰適合流汗後飲用

冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯食譜

第3位：五指毛桃淮山粟米湯 補肺健脾一家大細皆宜飲用

五指毛桃淮山粟米湯

第4位：姬松茸蟲草花栗子湯 養心安神補肝腎蟲草花點處理

姬松茸蟲草花栗子湯食譜

第5位：淮山杞子響螺瘦肉湯 止咳潤肺補而不燥

淮山杞子響螺瘦肉湯食譜

第6位：木瓜栗子粟米湯健脾養胃 生津止渴一家大細啱飲

木瓜栗子粟米湯食譜

第7位：合桃栗子瘦肉湯補腎健脾 多做1步辟合桃澀味

合桃栗子瘦肉湯食譜

第8位：合掌瓜薏米瘦肉湯養陰健胃 潤燥去濕面色更光澤

合掌瓜薏米瘦肉湯食譜

第9位：牛蒡眉豆粟米豬腱湯清熱解毒 牛蒡該如何處理？

牛蒡眉豆粟米豬腱湯食譜

第10位：蘋果百合雪耳湯潤肺止咳 降燥生津3類人不宜

蘋果百合雪耳湯食譜

2021十大食譜｜酸菜魚第2不敵人氣蛋糕 鯖魚勝雞煲1款蒸肉餅入圍