2021十大湯水食譜｜逾半健脾胃3款有栗子　潤肺養顏健康靚湯食譜

除夕，終於到了一年的最後一天，回顧過我們的10大最受歡迎菜式食譜後，輪到更多人喜愛的 「湯水篇」。湯水除了滋潤美味，還有不同功效，而且做法簡單，沒有太多技巧，買好材料按圖索驥，便可炮製到一煲煲愛心靚湯，成功率近乎100%。2021年最多收視的10款湯水食譜，竟逾半健脾胃！年尾經過一場又一場的節日盛宴、派對狂歡，也是時候煲碗健康靚湯補補了。
每款湯水食譜，除了做法步驟外，我們還邀請不同醫師講解每款湯水的療效，材料的屬性，哪些人適宜、哪些人須慎飲，以防大家藥石亂投，愈補愈傷身。以下10款最多點擊的湯水食譜，有清熱滋潤、補血益氣、健脾養胃、潤肺養顏...等，總有一款啱你。
第1位：蓮藕章魚綠豆湯補氣益血 脾胃虛易熱氣最啱飲！
第2位：冬瓜冬菇瑤柱肉粒湯 清熱滋陰適合流汗後飲用
第3位：五指毛桃淮山粟米湯 補肺健脾一家大細皆宜飲用
第4位：姬松茸蟲草花栗子湯 養心安神補肝腎蟲草花點處理
第5位：淮山杞子響螺瘦肉湯 止咳潤肺補而不燥
第6位：木瓜栗子粟米湯健脾養胃 生津止渴一家大細啱飲
第7位：合桃栗子瘦肉湯補腎健脾 多做1步辟合桃澀味
第8位：合掌瓜薏米瘦肉湯養陰健胃 潤燥去濕面色更光澤
第9位：牛蒡眉豆粟米豬腱湯清熱解毒 牛蒡該如何處理？
第10位：蘋果百合雪耳湯潤肺止咳 降燥生津3類人不宜
2021十大食譜｜酸菜魚第2不敵人氣蛋糕 鯖魚勝雞煲1款蒸肉餅入圍