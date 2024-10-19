健康湯水食譜｜粟米栗子馬蹄赤小豆湯清熱去濕　補腎健脾人人皆宜

粟米腰果栗子馬蹄赤小豆湯，是清甜有益的素湯的示範，增加素湯甜味的方法、最適合的湯料等都集合在粟米腰果栗子馬蹄赤小豆湯裡。

攝影︰尹嘉蔚



健康湯水食譜｜鮮甜素湯 腰果栗子取代瘦肉

素湯素食淡而無味的印象早已被打破。「走肉」煲湯，取得鮮甜味的方法是，以腰果、合桃、栗子、豆類來代替肉類。因為碳水化合物（醣類）的關係，可增加湯水的甜味。註冊中醫師潘仲恆指栗子可養胃健脾，補腎強筋；腰果可補腦養血，補腎健脾，代替豬肉煲湯，味道更清甜。在湯水不斷翻滾下，腰果的油脂漸漸釋出，因此可提升素湯的潤澤度。【編輯推介】素湯烹調6大貼士 魚湯肉湯日式高湯不用肉也鮮甜

粟米腰果栗子馬蹄赤小豆湯有助清熱去濕。

健康湯水食譜｜粟米栗子馬蹄赤小豆湯健脾和胃

腰果及栗子是澱粉質較重的食材，不過細細碎碎的姿態多數作為湯水中的輔料。加粟米、馬蹄、紅蘿蔔等令湯水的整體感覺更完整。粟米可健脾和胃，除煩止渴，通利小便。馬蹄能清熱生津，化痰明目。不妨加些許赤小豆，有助利水除濕及解毒。

粟米腰果栗子馬蹄赤小豆湯食譜

粟米腰果栗子馬蹄赤小豆湯食譜

材料︰

粟米1條

腰果30克

栗子30克

馬蹄30克

赤小豆20克

水3公升

鹽適量

做法︰

1.粟米去葉，留最後一層，保留粟米鬚，可切塊用。

2.洗淨全部材料。

3.大火煲滾水，放入全部材料。

4.轉細火，煲1.5小時完成。

不失敗秘訣︰

栗子、馬蹄可買已去皮，節省時間及工夫。

按圖了解此湯的食材療效：

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粟米：性涼，味甘鹹。健脾和胃，補虛損，除煩止渴，通利小便。

栗子：性溫，味甘平，可養胃健脾，補腎強筋，活血止血。

馬蹄：味甘，性寒。能清熱生津、化痰明目及消滯，但脾胃虛寒者不宜食。

腰果：味甘，性平，補腦養血，補腎，健脾，下逆氣，止久渴。

赤小豆：味甘、酸，性平，有助利水除濕，和血排膿，消腫解毒。

註冊中醫師潘仲恆對「粟米腰果栗子馬蹄赤小豆湯」之食用建議︰

～此湯可清熱去濕，生津止渴

～一周可飲2至3次

～適合一般人及一家大細飲用

～如有疑問，請向中醫師諮詢



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