煲仔菜食譜｜臘味煲仔飯+豉椒排骨煲仔飯+麻辣雞煲+薑蔥魚腩煲

冬天本來是廟街煲仔飯的旺季，在Omicorn影響之下，社交距離被再次收緊，晚市禁堂食直至大年初三。香港入夜後市面水靜鵝飛，平日熙來攘往的商場、食街，以及超市也變得人煙疏落。廟街的情況尤其明顯，本來處處熱騰騰的煲仔飯香，去品嚐探秘的人群絡繹不絕，現時冷冷清清一片蕭條。當大家仍是想念煲仔飯、煲仔菜的香氣，自己煮會是一個不錯的選項，怕太麻煩難搞？以下四款簡簡單單容易處理。



臘味煲仔飯

煲仔飯的火候最重要，當大火煲滾米飯後，煮約5-8分鐘便要轉細火慢煨，若想吃飯焦，在最後階段轉大火，把煲仔轉約四至五次，讓每邊燒約10-15秒。用絲苗米最適合，米香較濃。

臘味煲仔飯（資料圖片）

而煲仔飯最經典莫過於臘味煲仔飯，臘腸、膶腸、蝦米香氣叫人沈醉，臘味毋須繁複處理，但為免米飯過於油膩，用滾水快速汆燙臘味，當飯煮至七成熟才將它們放入煲，煮好後燜焗一會，讓餘溫滲進飯粒。如果要加青菜可在這時放入，但開蓋加蓋速度要快，免熱力跑掉。

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臘味煲仔飯食譜

豉椒排骨煲仔飯

煲仔飯個「煲」也是重要，瓦煲用前須浸水或米水至少數小時至一整天讓它濕潤，然後在煲底塗上薄薄的油，先放凍水，以慢火煮滾，才漸開大火，測試一下有沒有滲漏。豉椒排骨煲仔飯，配上煲仔飯豉油最匹配，用3湯匙熱水拌溶1湯匙糖，加入3湯匙老抽及1湯匙豉油拌勻即可。

豉椒排骨煲仔飯（資料圖片）

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豉椒排骨煲仔飯食譜

麻辣雞煲

雞煲醬汁濃郁，香辣惹味，在冬天品嚐取暖最好。吃完嫩滑雞件，加入清湯打邊爐。麻辣味最吸引，自家製可按自己的喜好調整麻辣程度，勁辣與微辣，悉隨尊便。

麻辣雞煲（資料圖片）

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麻辣雞煲食譜

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薑蔥魚腩煲

魚腩煲通常用鯇魚腩，價錢較平、肉多、幼骨較少，脆肉鯇更比普通的鯇魚口感更好，價錢卻貴得多。脆肉鯇在養殖時被餵飼蠶豆，使魚肉的蛋白質及礦物質提高，肉質更爽脆。未煮之前較難分辨是脆肉鯇與否，在煮熟過後才可區別。

薑蔥魚腩煲（資料圖片）

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