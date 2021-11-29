三餸一湯｜沙嗲素牛粉絲煲+芋頭素雞煲+冰糖燉梨+南瓜花生蓮子湯

食素，無肉食，不一定是凍冰冰或不夠飽肚。現在素食市場已提供多元化的選擇，素肉餅煲仔飯、素食火鍋、煲仔菜各式其式。即使自購食材，也可用一般手法烹調，沙嗲素牛粉絲煲、芋頭素雞煲等是大牌檔或小菜館的特色菜，美味佳餚跟上暖笠笠的煲仔，在冬天時享用最好。滋潤的冰糖燉梨，有紅棗、桃膠可排毒養顏。冬天保暖的湯水有南瓜花生蓮子湯，適合手腳冰冷的人士。



沙嗲素牛粉絲煲

粉絲唔一定要浸！教大家一個方法，如果菜式中有湯汁，不需要將粉絲預先浸軟。湯汁用大火煮滾之後，好像煮麵一樣，將粉絲放入湯汁，用筷子撥散，熄火，冚蓋焗10分鐘，撈起已煮透的粉絲，回味無窮，粉絲煮透之外，口感彈牙又爽滑。

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沙嗲素牛粉絲煲（陳嘉杰攝）

沙嗲素牛粉絲煲食譜

芋頭素雞煲

芋頭雞煲的素食版，30分鐘簡單食譜，入廚新手可做到。芋頭每年9月至2月當造，也是芋頭最美味的季節，芋肉鬆軟綿密。用於燜雞、燜鴨及燜排骨，吸汁吸味，使芋頭肉吃來更有層次。平日以芋頭做菜，需要先做少少工夫，芋頭要先過油爆香，目的至少有四個，增加香味，使芋頭件定型熟得較快，封住芋頭肉的甜味不易流失，並且令芋頭更易吸收湯汁入味。

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芋頭素雞煲，以芋頭做菜，要先過油爆香。（尹嘉蔚攝）

芋頭素雞煲食譜

冰糖燉梨

冬季潤肺、益肺的食物可選白色，梨是當中的代表之一，梨可潤肺止乾咳，加養胃的冰糖清燉成「冰糖燉梨」，被視為著名的中式養生甜品，做法非常簡單及快捷。製作時宜挑選水梨，因為它的體積較大，挖空果肉後填入冰糖及已切粒的果肉，以文火蒸燉20-30分鐘。梨潤肺，冰糖養胃，甚有滋潤的功效，適合容易用聲過度的人士享用。另可搭配紅棗、杞子及桃膠，滿足更高的養生功效或平衡食物的寒熱。

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冰糖燉梨，梨潤肺，冰糖養胃，甚有滋潤的功效，適合容易用聲過度的人士享用。（吳志豪攝）

南瓜花生蓮子湯

南瓜花生蓮子湯有助溫中健脾、理氣和胃，一周可飲1至2次。在秋冬時分及怕冷人士皆適宜飲用，陰虛火旺，易口乾者應少喝。中醫理念上認為吃南瓜有補中益氣、益肝血的作用。但如果皮膚易痕癢過敏，患濕疹或風疹，宜減少食用南瓜。如有疑問，請向中醫師諮詢。

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南瓜花生蓮子湯，有助健脾理氣溫胃。（尹嘉蔚攝）

南瓜花生蓮子湯食譜

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