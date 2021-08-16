三餸一湯｜日式涼拌茄+蒲燒鰻魚飯+茄子素肉千層批+土耳其鑲茄子

茄子是家常便飯的常客，煮過的茄子綿軟細滑，可吸盡醬汁的精華。茄子又可扮鰻魚，仿做魚的肉質，勾勒魚的形態，譬如素蒲燒鰻魚，讓人食指大動。各式茄子的烹調方法層出不窮，可冷、可熱的茄子皆見美味。



日式涼拌茄子

日式涼拌茄子食譜｜素食前菜消暑低熱量 簡單兩步茄子鮮艷不變黑

清爽可口的涼拌茄子是炎夏中開胃的前菜。要保持茄子顏色鮮艷，若不想走油，有以下方法：

（一）可用鹽醃5分鐘，其間用毛巾或保鮮紙蓋住

（二）滾水中加少許白醋，以重物壓實茄子灼熟，避免因茄子浮起而煮不熟。灼好的茄子浸冰水「過冷河」，茄子不會變色，外皮因冷縮熱脹關係會自然皺起。

可自己調配日式醬汁，混合味醂、豉油、水、糖，拌勻後淋上茄子，建議用幼砂糖或糖漿，會更易與醬汁其餘材料融合。

日式涼拌茄子食譜

素蒲燒鰻魚飯

【素食食譜】蒲燒鰻魚飯自製萬用燒汁 茄子高仿肥美鰻魚超簡單

用茄子變鰻魚，有十足的既視感，顏色和形態都似，口感固然不比真鰻魚有彈性，但濃厚的茄子風味，跟自製的蒲燒汁，非常好下飯！簡單食譜，香味馥郁，已叫人難以抗拒。先煲水，將茄子切段，待水滾後，放入鍋用大火蒸15分鐘，需盡快將切好的茄子入鍋蒸熟，以免茄子接觸空氣後氧化變色。將蒸軟的茄子縱切而不切斷，慢慢攤開，再橫向壓鎅出刀痕。

素蒲燒鰻魚飯食譜

茄子素肉千層批

【素食食譜】簡易西餐茄子素肉醬千層批 茄子代意麵低碳高蛋白

茄子素肉醬千層批，即是茄子千層麵（Eggplant Lasagna），這份低碳水化合物千層麵食譜，將常用的闊麵換成了切成薄片的烤茄子，在茄子片之間是Ricotta芝士、嫩菠菜、濃郁的茄醬素牛肉，上面金黃色的一層是車打芝士。茄子不需要去皮，將茄子切成薄片約1/4吋厚，未用的先放入鹽水浸泡預防變黑，用之前以毛巾印乾。嫩菠菜也需要做些許預備工夫，用中火先灼熟嫩菠菜，可加少少鹽調味，之後須擠乾水分，才跟Ricotta拌勻以保持清爽。

茄子素肉醬千層批食譜

土耳其鑲茄子

【素食食譜】土耳其鑲茄子Imam Bayildi 簡單煮超高營養增免疫力

簡單及極有風味的做法是傳統土耳其菜「Imam Bayildi」，中文譯土耳其鑲茄子，吃過這道土耳其的馳名地道佳餚，彷彿身在土耳其遊歷。建議先煮配料與上湯，然後將茄子削皮成間條紋，再將茄子放入湯汁內燉煮。如果先削了茄子皮，就先將茄子浸鹽水。燉煮的火候，一般用中慢火燉煮30分鐘，但亦需按家用的爐頭及廚具控制火力和時間。

土耳其鑲茄子食譜

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揀茄子4大要點 茄眼大白肉少籽最好吃

挑選有彈性及直挺的茄子為原則，烹煮後會更美觀均勻。（Zen Chung/Pexels）

按下圖了解揀好吃的茄子4大要點︰