煲仔飯食譜｜豉椒排骨煲仔飯5秘訣惹味飯焦香+煲仔飯豉油黃金比例

煲仔飯食譜｜豉椒排骨煲仔飯食譜｜香港落雪？雖然網上熱議，還登上熱搜第一，但會有可能嗎？對於香港人來說，攝氏12度或以下已是寒冷天氣，不僅大褸、羽絨、暖爐紛紛出籠，熱辣辣煲仔飯也大受歡迎。天寒地凍最重要有飯落肚，豉椒排骨煲仔飯、臘味煲仔飯、北菇滑雞煲仔飯……惹味香噴噴，豈止名店做得到！煲仔飯豉油還可自家調製，最簡單的豉椒排骨煲仔飯由醃肉到煮出飯焦香，不用一小時有得食！
煲仔飯食譜｜瓦罉用一次即漏水！開煲浸水不能懶
煲仔飯，最重要的其實是個煲，試過一買回來即用，沒經浸泡，用的時候無問題，之後清洗才發覺漏水！所以還是不能偷懶，瓦罉用前須浸水至少數小時讓它濕潤，也可測試有沒有浸漏。除了個煲，其實米和材料等樣樣都不能馬虎。
按圖看清炮製煲仔飯必須注意的5大事項：
煮煲仔飯5大貼士
1 瓦煲 開煲步驟不能少
用瓦煲或砂煲都需要用明火，不能用電磁爐。若新買回來還需「開煲」，浸泡幾小時或一晚，再在煲底髹上薄薄的油。開始時先放凍水，以慢火煮滾，才漸漸開大火。小心一冷一熱，容易爆煲。
2 白米 絲苗米最好
煲仔飯的飯較乾身，因此不宜選用較黏的珍珠米，長長的絲苗米會較適合，米香較濃。
3 材料 油脂要豐富
選用的食材最好是油脂豐富，讓油香浸透在較乾身的飯粒內，如臘味、臘鴨、臘腸或排骨等，雞也應連皮一同烹煮。
4 飯焦 最後用大火
如想吃到飯焦，煮飯時別經常攪動，關火前轉大火，拿着煲柄轉動，每邊四五次，每次約燒10秒。
5 煲仔飯豉油 黃金比例
自家調製煲仔飯豉油，以3湯匙熱水，拌溶1湯匙糖，加入3湯匙老抽及1湯匙豉油拌勻即可。
|食譜
|豉椒排骨煲仔飯 (煲)
|材料
|
米 230克、水280毫升、油少許、排骨 200克、辣椒 1隻、薑少許、煲仔飯豉油適量、
工具：瓦煲
醃料：豉油1茶匙、糖1茶匙、鹽少許、麵豉 1茶匙、油1茶匙、粟粉1茶匙
|做法
|1. 白米洗淨瀝乾，辣椒切絲，薑切絲。
|2. 排骨洗淨瀝乾，加入醃料，醃15分鐘。
|3. 瓦煲內塗上一層油，加入米、水，加蓋用大火煮約 8-10分鐘至收水。
|4. 加入排骨，以細火再煮約 10分鐘。
|5. 關火再焗 10-15分鐘。
|6. 最後撒上辣椒絲、葱粒，食用時淋上煲仔飯豉油即成。
健康小貼士：
排骨除了含豐富蛋白質、鐵質、脂肪酸，還有骨膠原、磷酸鈣等，能改善缺鐵性貧血。
攝錄：李啟康、劉晴
剪接：劉晴
