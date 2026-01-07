煲仔飯食譜｜豉椒排骨煲仔飯5秘訣惹味飯焦香+煲仔飯豉油黃金比例

煲仔飯食譜｜豉椒排骨煲仔飯食譜｜香港落雪？雖然網上熱議，還登上熱搜第一，但會有可能嗎？對於香港人來說，攝氏12度或以下已是寒冷天氣，不僅大褸、羽絨、暖爐紛紛出籠，熱辣辣煲仔飯也大受歡迎。天寒地凍最重要有飯落肚，豉椒排骨煲仔飯、臘味煲仔飯、北菇滑雞煲仔飯……惹味香噴噴，豈止名店做得到！煲仔飯豉油還可自家調製，最簡單的豉椒排骨煲仔飯由醃肉到煮出飯焦香，不用一小時有得食！



冬天最想吃煲仔飯，豉椒排骨煲仔飯好味又簡間。

煲仔飯食譜｜瓦罉用一次即漏水！開煲浸水不能懶

煲仔飯，最重要的其實是個煲，試過一買回來即用，沒經浸泡，用的時候無問題，之後清洗才發覺漏水！所以還是不能偷懶，瓦罉用前須浸水至少數小時讓它濕潤，也可測試有沒有浸漏。除了個煲，其實米和材料等樣樣都不能馬虎。

按圖看清炮製煲仔飯必須注意的5大事項：

用瓦煲或砂煲都需要用明火，不能用電磁爐。「開煲」先要浸泡幾小時或一晚，再在煲底淘上薄薄的油。。

煮煲仔飯5大貼士

1 瓦煲 開煲步驟不能少

用瓦煲或砂煲都需要用明火，不能用電磁爐。若新買回來還需「開煲」，浸泡幾小時或一晚，再在煲底髹上薄薄的油。開始時先放凍水，以慢火煮滾，才漸漸開大火。小心一冷一熱，容易爆煲。

2 白米 絲苗米最好

煲仔飯的飯較乾身，因此不宜選用較黏的珍珠米，長長的絲苗米會較適合，米香較濃。

3 材料 油脂要豐富

選用的食材最好是油脂豐富，讓油香浸透在較乾身的飯粒內，如臘味、臘鴨、臘腸或排骨等，雞也應連皮一同烹煮。

4 飯焦 最後用大火

如想吃到飯焦，煮飯時別經常攪動，關火前轉大火，拿着煲柄轉動，每邊四五次，每次約燒10秒。

5 煲仔飯豉油 黃金比例

自家調製煲仔飯豉油，以3湯匙熱水，拌溶1湯匙糖，加入3湯匙老抽及1湯匙豉油拌勻即可。

豉汁排骨煲仔飯食譜

食譜 豉椒排骨煲仔飯 (煲) 材料 米 230克、水280毫升、油少許、排骨 200克、辣椒 1隻、薑少許、煲仔飯豉油適量、 工具：瓦煲 醃料：豉油1茶匙、糖1茶匙、鹽少許、麵豉 1茶匙、油1茶匙、粟粉1茶匙 做法 1. 白米洗淨瀝乾，辣椒切絲，薑切絲。 2. 排骨洗淨瀝乾，加入醃料，醃15分鐘。 3. 瓦煲內塗上一層油，加入米、水，加蓋用大火煮約 8-10分鐘至收水。 4. 加入排骨，以細火再煮約 10分鐘。 5. 關火再焗 10-15分鐘。 6. 最後撒上辣椒絲、葱粒，食用時淋上煲仔飯豉油即成。

健康小貼士：

排骨除了含豐富蛋白質、鐵質、脂肪酸，還有骨膠原、磷酸鈣等，能改善缺鐵性貧血。

攝錄：李啟康、劉晴

剪接：劉晴

