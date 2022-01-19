蔬菜食譜｜台式白菜鍋輕鬆易整充滿家的味道！加蛋酥蝦米美味加分

冬天是白菜盛產的季節，營養價值高、富有甜味且口感爽脆，而且價格實惠更是品嚐的好時機哦！網友陸巧因在廚藝公社發文。



白菜無論蒸、煮、炒、燉都很美味，今天分享免油炸的蛋酥，來製作簡單又家常的白菜滷吧！

白菜滷食譜（按圖看清👇👇👇）

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食材：

- 白菜半顆

- 乾香菇五朵

- 蔥段

- 蝦米（如有扁魚更香）

- 雞蛋2顆

- 少許米酒

- 少許白胡椒粉

- 少許鹽



做法：

1、白菜清洗切片、乾香菇泡水切片、蝦米泡米酒、蔥切段（可留一些蔥綠切花）、雞蛋打散備用。

2、鍋內加100c.c的油，中火燒熱後，倒入蛋汁用筷子不斷攪拌成小塊，半煎炸成金黃出香氣後，可先取出吸除多餘油分。

3、原鍋加入瀝乾的蝦米炒香後，依序放入乾香菇、蔥段跟白菜炒香至白菜軟，放入蛋酥加入適量高湯或水以及白胡椒跟鹽，即可完成。

請點擊下圖了解白菜家族中的6項常見品種（天津、山東、日本、韓國大白菜、雲南娃娃菜及紫旺菜）的各自特色及烹調方式：

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