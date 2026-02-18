新年習俗｜新年掛紹菜原因／招財怎樣吃／大白菜6大品種最佳煮法

新年習俗｜新年掛紹菜｜農曆新年期間，街市菜檔紛有長紹菜出售，紹菜上還貼著紅紙或揮春。買回家後，不少人會將它掛近窗旁，以為只因夠通爽？原來這與新年好意頭有關！



新年習俗｜紹菜點解叫津白？風乾烹煮更美味

紹菜是大白菜家族成員，原產中國北方的大白菜屬十字花科，包括黃芽白、娃娃菜、紹菜及小白菜等。河北天津盛產白菜，於是標示為「津白」；潮州人稱「紹菜」；廣東人喚作「黃芽白」，「旺菜」帶好意頭通用於南北。浙江省一帶稱大白菜為「膠菜」，基本上津白=紹菜=黃芽白=旺菜=膠菜。

魯迅在回憶散文集《朝花夕拾》中提及︰「大概是物以稀為貴罷。北京的白菜運往浙江，便用紅頭繩繫住菜根，倒掛在水果店頭，尊為『膠菜』」。

基本上紹菜、黃芽白、津白都屬大白菜家族成員。（資料圖片）

新年習俗｜為什麼把紹菜掛窗邊？

大白菜營養價值高，耐放又耐寒，在冬天置室溫通風的地方，可保存約兩星期。還有說將大白菜掛起風乾，烹煮時更易吸收湯汁，味道更佳，故此街市的檔販刻意將長紹菜吊起販賣。不過，過農曆新年把長紹菜掛在窗邊又有什麼喻意？

農曆新年前將長紹菜掛起窗旁「壓年」，寓意「長食長有、招財生旺」。（尹嘉蔚攝）

喜歡保留傳統習俗的家庭，新年前會買下一、兩棵長紹菜掛起靠近窗旁，待年初二烹煮，代表着什麼意義？

按圖了解新年習俗高掛長紹菜的意思︰

新年習俗｜高掛長紹菜「壓年」 吃一片 摘一片

買長紹菜為「壓年」，方便過年期間或初二年飯時用，甚至有些人會到元宵後才用。大棵的長紹菜通常將它掛起分開數次享用，吃一片，摘一片，寓意「長食長有」。長紹菜用來招財旺，喻意年頭好到年尾。紹菜與兆菜同音，取諧音招菜，亦取其意思好兆年，年年掛上好時年的意思。

白菜6大常見品種

點擊下圖了解白菜家族中的6項常見品種（天津、山東、日本、韓國大白菜、雲南娃娃菜及紫旺菜）的各自特色 及 烹調方式：

1 天津大白菜

又稱津白、紹菜、黃芽白、呈長圓柱形，葉片及梗較薄，葉色翠綠，水分少，味道略帶甘甜及少渣，比較耐放。

烹調方式：宜熱炒、煮湯、火鍋及燉肉，也是南乳粉絲齋煲的常用菜。

2 山東大白菜

外形肥矮，比日韓品種小，葉葉呈奶白色包得很密，葉脈較幼，爽脆多汁甜度高。

烹調方式：宜火鍋，奶油津白，醋熘白菜等。

3 雲南娃娃菜

體積約是大白菜的1/4，葉脈不明顯，葉質鮮嫩，味道清甜。成熟的白菜收割後，若把菜根埋在土裡，再長出的新芽就是娃娃菜，多種植於高海拔地區，如雲南的高山地區。

烹調方式：宜熱炒及快煮

4 日本大白菜

外形像山東大白菜，因為日本的大白菜亦多由山東引入種子，故日本習慣稱大白菜為「山東菜」。。

日本人選擇在溫差較大的地區，如茨城及長野等地種植，令大白菜甜度更高，甜度是眾多大白菜之首。

烹調方法：火鍋及醃漬

5 韓國大白菜

外形似山東大白菜但較細長，菜葉較深綠，與日本品種相似，爽甜多汁，口感軟腍、爽脆少渣。

烹調方式：宜火鍋、醃漬發酵成辣泡菜

6 紫旺菜

含有豐富的抗氧化物花青素，其他營養與一般大白菜相若，內地及澳洲等地均有出產。

烹調方式：宜快炒式煮湯

健康小貼士：

各款大白菜熱量低，有豐富膳食纖維，促進腸道蠕動，另外維他命C含量高與柑橘類看齊。中醫認為大白菜有益胃生津，清熱利小便，但偏寒涼，胃寒腹痛及大便溏瀉者不可多吃，易引起肚瀉。



大白菜四季皆有，冬令時分的菜味最甜也最鮮，相同的價錢「點揀才有好味的大白菜？」中間突起的菜葉是甚麼原因？是否較甜？大白菜身上的小黑點誠如坊間傳聞更有營養？記者就此請教本港農場的資深農夫黃如榮講解。【入廚貼士】大白菜挑爽甜7要點 菜身黑點食用成疑更有營養？